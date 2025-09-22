Парень нарисовал портрет девушки: она расхохоталась от невероятного "сходства" (видео)

Одна пара решила провести артсвидание, где парень и девушка показали свои результаты на холсте. Этот "шедевр" вызвал невероятный смех у девушки, а также развеселил пользователей сети.

От увиденного результата она не могла сдержать смеха, который напоминал "звук чайника", как это заметно на опубликованном ролике в Reddit.

Видео с творчеством пары стало популярным — набрало более 7,4 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах заметно, как парень показывает свой результат — изображение любимой в стиле детского рисунка с цветком в форме сердца с облачками и солнышком.

"Схожесть просто поражает", — говорится в подписи к видео.

Когда избранник показывает девушке результат, то она не сдерживается и начинает смеяться от увиденного со словами: "Какого черта? Но это действительно красиво". Впоследствии девушка не перестает смеяться, а ее реакция напоминает звук "кипящего чайника".

Впоследствии женщина берет в руки "шедевр" мужчины и не может держать себя в руках от смеха. Сам парень тоже время от времени смеется от результата своей работы и реакции любимой.

Позже Реддиторы обнародовали окончательный результат девушки, который тоже встретили саркастическими комментариями. Известно, что пара живет в Великобритании и проводила так называемое "арт-свидание"

Портрет нарисованный девушкой тоже оказался курьезным Фото: Reddit

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, юзеры с юмором отреагировали на курьез во время свидания. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Мне нравится, как она нарисовала сердца вокруг его головы, чтобы мы поняли — она хотела, чтобы он выглядел красивым";

"А что у нее с глазами-то?!";

"Точно, это было смешно, но через несколько секунд я просто ждал, чтобы увидеть ее рисунок";

"Мне нравится, когда кто-то полностью "включает чайник". От этого невозможно удержаться";

"Мне нравится ее смех. Он звучит как эффект из жуткого дома ужасов".

"Вот это замечательное свидание: портреты — просто хохочу, реакция — просто хохочу".

