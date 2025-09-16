Свидание девушки обернулось провалом: почему ей пришлось заплатить за бесплатный ужин

Одна девушка рассказала, что шла на свидание с мужчиной, к которому имела довольно сильную симпатию. Однако то, что произошло во время встречи, изменило ее мнение о нем, а сама встреча превратилась в полный провал.

Героиня истории говорит, что ее спутник захотел, чтобы она заплатила за его ужин, который он получил бесплатно, говорится в посте автора в Reddit.

Сообщение американки стало вирусным — набрало на платформе более 12 тыс. реакций. Она рассказывает, что пошла на свидание с мужем в ресторан, который он сам выбрал.

Как только они сели, он на 15 минут исчез, чтобы "решить дела с владельцами заведения". Она терпеливо ждала, а когда он вернулся, они еще полчаса разговаривали, не заказывая еды.

"Я пыталась быть вежливой, хотя уже 45 минут сидела за столом, имея только стакан воды", — пишет она.

Во время разговора мужчина признался, что часто обменивает свои товары на бесплатные блюда — своеобразный бартер. Женщина не возражала, хотя ситуация казалась странной.

В конце концов они поужинали, но потом она поняла, что такое поведение мужчины ее настораживает. Поэтому она решила, что их отношения не сложатся, и на следующий день вежливо сообщила, что не планирует продолжать знакомство.

"И тут прозвучала "вишенка на торте": он написал, что я должна заплатить свою половину ужина", потому что, мол, так принято, если женщина не хочет видеться снова. Я отказалась, напомнив, что счета вообще не было — ведь он ничего не платил", — рассказала женщина и спросила мнения пользователей.

Реакция соцсетей

Сообщество Reddit однозначно стало на сторону женщины. Пользователи назвали поведение мужчины манипулятивным и мелочным и советовали женщине больше никогда с ним не встречаться.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Странная ситуация. Он изначально вел себя грубо, заставил ждать вместо того, чтобы договориться на более позднее время".

"Мог прийти заранее, уладить свои дела и спокойно провести свидание. А в конце сказать, что все уже оплачено. Не надо было и вспоминать о своем бартере".

"Многие из тех, кто считает себя "хастлерами", гордятся этим и думают, что все в восторге от их хитрости".

"Он просто хотел заработать: бесплатная еда плюс она еще и заплатит ему обратно — вот и прибыль".

"Даже если бы он платил за ужин — это же просто часть жизни. Вы пообщались, но это не повод требовать денег за время или еду".

