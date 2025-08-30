Дать шанс такому, как он: что такое "шрекинг", в чем его популярность и опасность (видео)

Молодежь активно распространяет тренд под названием "шрекинг", который имеет отношение к главному герою известной франшизы — огра Шрека. В то же время эта тенденция имеет обманчивость, которая может навредить всем, кто планирует встречаться или искать вторую половинку.

Related video

Суть тренда заключается в том, что люди сознательно начинают "встречаться ниже своего уровня" — выбирают партнеров, которых считают менее привлекательными или желанными, надеясь, что те компенсируют это характером или заботой, сообщает USA Today.

Журналисты говорят, что термин происходит от мультфильма о любви великана Шрека и принцессы Фионы. В то же время суть самой стратегии дейтинга объясняют следующей фразой — девушка дает шанс парню, который ей не нравится внешне, думая, что "он точно оценит и будет беречь тебя, а потом — получаешь травму от очередного тролля".

В то же время тренер по отношениям и автор книги Breakup Bootcamp Эми Чан отметила, что несмотря на громкий заголовок ситуация остается неизменной.

"Название новое, но поведение старое. Люди и раньше ставили внешность не на первое место, надеясь, что влечение появится со временем. Это само по себе не плохо. Проблема возникает тогда, когда кто-то считает: если я выбрал менее привлекательного партнера, то он автоматически будет лучше и заботливее", — говорила г-жа Чан.

По ее мнению, сама реальность, которую часто игнорируют зумеры, куда жестче, потому что внешность или статус не гарантируют хорошего отношения к человеку. Она убеждена, что идея об "иерархии в отношениях" по внешности, социальному положению или мнимой ценности является "ошибочной изначально".

"Когда людей сводят к "уровню привлекательности" или "полезности", это лишь подпитывает токсичные динамики в отношениях и уводит от главного: то, как человек относится к партнеру, не определяется его местом на вымышленной шкале. Доброжелательность, уважение или наоборот — все это зависит не от "рейтинга", а от характера и ценностей", — резюмирует женщина.

Ранее Фокус сообщал, как новый тренд "кемпинга в ванной" становится популярным среди зумеров. Тренд "кемпинга в ванной" стал захватывать молодое поколение, которое так пытается избавиться от социального давления и найти "свое пространство".

Впоследствии стало известно, что зумеры признаны самым скучным поколением. В глазах миллениалов и представителей поколения X, поколение Z — это поколение, которое самостоятельно уничтожило живую музыку, культуру питья и общения в целом.