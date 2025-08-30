Дати шанс такому, як він: що таке "шрекінг", в чому його популярність і небезпека (відео)

Молодь активно поширює тренд під назвою "шрекінг", який має стосунок до головного героя відомої франшизи — огра Шрека. Водночас ця тенденція має оманливість, яка може нашкодити всім, хто планує зустрічатися чи шукати другу половинку.

Related video

Суть тренду полягає в тому, що люди свідомо починають "зустрічатися нижче свого рівня" — обирають партнерів, яких вважають менш привабливими чи бажаними, сподіваючись, що ті компенсують це характером або турботою, повідомляє USA Today.

Журналісти кажуть, що термін походить від мультфільму про кохання велета Шрека та принцеси Фіони. Водночас суть самої стратегії дейтінгу пояснюють наступною фразою — дівчина дає шанс хлопцеві, який їй не подобається зовні, думаючи, що "він точно оцінить і буде берегти тебе, а потім отримуєш травму від чергового троля".

Водночас тренерка зі стосунків та авторка книжки Breakup Bootcamp Емі Чан зазначила, що попри гучний заголовок ситуація залишається незмінною.

"Назва нова, але поведінка стара. Люди й раніше ставили зовнішність не на перше місце, сподіваючись, що потяг з’явиться з часом. Це саме по собі не погано. Проблема виникає тоді, коли хтось вважає: якщо я обрав менш привабливого партнера, то він автоматично буде кращим і дбайливішим", — говорила пані Чен.

На її думку, сама реальність, яку часто ігнорують зумери, куди жорсткіша, бо зовнішність чи статус не гарантують доброго ставлення до людини. Вона переконана, що ідея про "ієрархію у стосунках" за зовнішністю, соціальним становищем чи уявною цінністю є "хибною від початку".

"Коли людей зводять до "рівня привабливості" чи "корисності", це лише підживлює токсичні динаміки у стосунках і відводить від головного: те, як людина ставиться до партнера, не визначається її місцем на вигаданій шкалі. Доброзичливість, повага чи навпаки — все це залежить не від "рейтингу", а від характеру та цінностей", — резюмує жінка.

Раніше Фокус повідомляв, як новий тренд "кемпінгу у ванній" стає популярним серед зумерів. Тренд "кемпінгу у ванній" став захоплювати молоде покоління, яке так намагається позбутися від соціального тиску та знайти "свій простір".

Згодом стало відомо, що зумери визнані найнуднішим поколінням. В очах міленіалів та представників покоління X, покоління Z – це покоління, яке самотужки знищило живу музику, культуру пиття та спілкування загалом.