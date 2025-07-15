22-летняя девушка украла у мужчины на первом свидании почти 50 тысяч долларов (фото)
Девушка воспользовалась тем, что ее "кавалер" заснул. Теперь она рискует оказаться за решеткой на 12 лет и потерять имущество.
Молодую женщину, которая попыталась обогатиться почти на полсотни тысяч долларов благодаря романтическому свиданию, задержали столичные правоохранители. Деталями дела 15 июля поделились в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.
В полицию сообщили о краже значительной суммы денег, и на место отправить следственно-оперативную группу из Соломенского отделения. Выяснилось, что накануне вечером 33-летний киевлянин познакомился с 22-летней девушкой.
Он пригласил новую знакомую к себе домой, где они вместе распивали алкогольные напитки. После этого мужчина уснул, а его гостья заметила в сумке наличные и решила похитить деньги, воспользовавшись ситуацией. Она покинула квартиру, прихватив примерно 50 тысяч долларов.
Девушку разыскали менее чем за сутки. Правоохранители задержали ее, а также изъяли у нее большую часть похищенных денег и наличные в национальной валюте. Фигурантке объявили подозрение в краже в особо крупных размерах, совершенной во время военного положения.
"Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Самая тяжелая санкция этой статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", — передали в полиции.
Напомним, звезда шоу "Супермама" Анастасия "Мамасита" попала в скандал из-за агрессивного общения с полицейскими. Она посадила за руль несовершеннолетнего крестника, потому что была нетрезвой, а местных правоохранителей обозвала наркоманами.
Поздно вечером 12 июля 41-летний мужчина бросил гранату в полицейских, которые приехали на вызов относительно домашнего насилия в Киевской области. Пятеро правоохранителей получили ранения, а сам нападавший был застрелен на месте.