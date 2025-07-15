22-річна дівчина вкрала у чоловіка на першому побаченні майже 50 тисяч доларів (фото)

Дівчина скористалась тим, що її «кавалер» заснув. Тепер вона ризикує опинитись за ґратами на 12 років і втратити майно.

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Молоду жінку, яка спробувала збагатитись майже на півсотні тисяч доларів завдяки романтичному побаченню, затримали столичні правоохоронці. Деталями справи 15 липня поділились у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

У поліцію повідомили про крадіжку значної суми грошей, і на місце відправити слідчо-оперативну групу з Солом’янського відділку. З’ясувалося, що напередодні ввечері 33-річний киянин познайомився з 22-річною дівчиною.

Він запросив нову знайому до себе додому, де вони разом розпивали алкогольні напої. Після цього чоловік заснув, а його гостя помітила в сумці готівку й вирішила викрасти гроші, скориставшись ситуацією. Вона залишила квартиру, прихопивши приблизно 50 тисяч доларів.

Дівчину розшукали менш як за добу. Правоохоронці затримали її, а також вилучили у неї більшу частину викрадених грошей та готівку у національній валюті. Фігурантці оголосили підозру у крадіжці в особливо великих розмірах, вчиненій під час воєнного стану.

Фото підозрюваної Фото: Національна поліція

"Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Найтяжча санкція цієї статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", — передали у поліції.

Нагадаємо, зірка шоу "Супермама" Анастасія "Мамасіта" втрапила у скандал через агресивне спілкування з поліціянтами. Вона посадила за кермо неповнолітнього похресника, бо була нетверезою, а місцевих правоохоронців обізвала наркоманами.

Пізно ввечері 12 липня 41-річний чоловік кинув гранату у поліціянтів, які приїхали на виклик щодо домашнього насильства на Київщині. П’ятеро правоохоронців отримали поранення, а сам нападник був застрелений на місці.