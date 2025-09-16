Побачення дівчини обернулося провалом: чому їй довелося заплатити за безкоштовну вечерю

Одна дівчина розповіла, що йшла на побачення з чоловіком, до якого мала доволі сильну симпатію. Однак те, що відбулося під час зустрічі, змінило її думку про нього, а сама зустріч перетворилася на повний провал.

Related video

Героїня історії говорить, що її супутник захотів, аби вона заплатила за його вечерю, яку він отримав безкоштовно, йдеться в пості авторки в Reddit.

Повідомлення американки стало вірусним — набрало на платформі понад 12 тис. реакцій. Вона розповідає, що пішла на побачення з чоловіком до ресторану, який він сам вибрав.

Щойно вони сіли, він на 15 хвилин зник, щоб "вирішити справи з власниками закладу". Вона терпляче чекала, а коли він повернувся, вони ще пів години розмовляли, не замовляючи їжі.

"Я намагалася бути чемною, хоча вже 45 хвилин сиділа за столом, маючи лише склянку води", — пише вона.

Під час розмови чоловік зізнався, що часто обмінює свої товари на безкоштовні страви — своєрідний бартер. Жінка не заперечувала, хоча ситуація здавалася дивною.

Побачення в ресторані Фото: Reddit

Зрештою вони повечеряли, але потім вона зрозуміла, що така поведінка чоловіка її насторожує. Тому вона вирішила, що їхні стосунки не складуться, і наступного дня ввічливо повідомила, що не планує продовжувати знайомство.

"І тут пролунала "вишенька на торті": він написав, що я повинна заплатити свою половину вечері", бо, мовляв, так заведено, якщо жінка не хоче бачитися знову. Я відмовилася, нагадавши, що рахунку взагалі не було — адже він нічого не платив", — розповіла жінка та запитала думки користувачів.

Реакція соцмереж

Спільнота Reddit однозначно стала на бік жінки. Користувачі назвали поведінку чоловіка маніпулятивною та дріб’язковою й радили жінці більше ніколи з ним не зустрічатися.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Дивна ситуація. Він від початку поводився грубо, змусив чекати замість того, щоб домовитися на пізніший час".

"Міг прийти завчасно, владнати свої справи й спокійно провести побачення. А в кінці сказати, що все вже оплачено. Не треба було й згадувати про свій бартер".

"Багато хто з тих, хто вважає себе "хастлерами", гордяться цим і думають, що всі в захваті від їхніх хитрощів".

"Він просто хотів заробити: безкоштовна їжа плюс вона ще й заплатить йому назад — ось і прибуток".

"Навіть якби він платив за вечерю — це ж просто частина життя. Ви поспілкувалися, але це не привід вимагати грошей за час чи їжу".

Раніше Фокус розповідав, як дівчина вкрала гроші у чоловіка на першому побаченні. Дівчина скористалась тим, що її "кавалер" заснув. Тепер вона ризикує опинитись за ґратами на 12 років і втратити майно.

Згодом стало відомо, що таке "шрекінг", в чому його популярність і небезпека. Молодь активно поширює тренд під назвою "шрекінг", який має стосунок до головного героя відомої франшизи — огра Шрека.