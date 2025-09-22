Хлопець намалював портрет дівчини: вона розреготалася від неймовірної "схожості" (відео)

Одна пара вирішила провести артпобачення, де хлопець та дівчина показали свіої результати на полотні. Цей "шедевр" викликав неймовірний сміх у дівчини, а також розвеселив користувачів мережі.

Related video

Від побаченого результату вона не могла стримати сміху, який нагадував "звук чайника", як це помітно на опублікованому ролику в Reddit.

Відео з творчістю пари стало популярним — набрало понад 7,4 тис. реакцій і сотні коментарів. На кадрах помітно, як хлопець показує свій результат — зображення коханої в стилі дитячого малюнку з квіткою у формі серця з хмарками та сонечком.

"Схожість просто вражає", — йдеться в підписі до відео.

Коли обранець показує дівчині результат, то вона не стримується та починає сміятися від побаченого зі словами: "Якого дідька? Але це справді гарно". Згодом дівчина не перестає сміятися, а її реакція нагадує звук "чайника, що кипить".

Згодом жінка бере до рук "шедевр" чоловіка та не може тримати себе в руках від сміху. Сам хлопець теж час від часу сміється від результату своєї роботи та реакції коханої.

Пізніше Реддітори оприлюднили остаточний результат дівчини, який теж зустріли саркастичними коментарями. Наразі відомо, що пара мешкає в Великій Британії та проводила так зване "артпобачення"

Портрет намальований дівчиною теж виявився курйозним Фото: Reddit

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, юзери з гумором відреагували на курйоз під час побачення. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Мені подобається, як вона намалювала серця навколо його голови, щоб ми зрозуміли — вона хотіла, щоб він виглядав гарним";

"А що в неї з очима-то?!";

"Точно, це було смішно, але через кілька секунд я просто чекав, щоб побачити її малюнок";

"Мені подобається, коли хтось повністю "вмикає чайник". Від цього неможливо втриматися";

"Мені подобається її сміх. Він звучить як ефект із моторошного будинку жахів".

"Ось це чудове побачення: портрети — просто регочу, реакція — просто регочу".

Раніше Фокус повідомляв, як побачення дівчини завершилося провалом. Те, що відбулося під час зустрічі, змінило її думку про нього, а сама зустріч перетворилася на повний провал.

Згодом стало відомо, що побачення перетворилося на катастрофу через одну деталь. Жінка говорить, що все пішло не за планом одразу після того, як вони увійшли в будинок.