"Святой Боже": жуткое открытие заставило блогера сбежать из пещеры (видео)

Один из пары известных блогеров, известных как ActionAdventureTwins, исследовать одну заброшенную пещеру в США. Но впоследствии неожиданная находка заставила изменить планы и напугать пользователей сети.

Один из братьев решил поискать необычности в старой локации, а свое путешествие показал на выложенном в ролике в YouTube.

Видео набрало более 364 тыс. просмотров и вызвало реакцию страха от увиденного. Блогер после входа он понял, насколько плохо подготовлен, наткнувшись на то, что сначала принял за фекалии животных на стенах.

Без надлежащего снаряжения, перчаток и наколенников, контент-криэйтор начал жалеть о своем решении. Через несколько минут зрители понимают, почему подпись видео была: "Это не стоит того".

Вдруг брат наткнулся на то, что выглядело как кровь на камнях. После этого исследователь быстро покинул пещеру ради безопасности.

"О Боже, ребята, кажется, здесь настоящая кровь. Я думаю, что это кровь", — говорит автор ролика.

Что говорят в сети

Фанаты были удивлены его недостаточной подготовкой профи-блогеров, которые специализируются на этом. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это кровь?" — наверное, один из тех вопросов, которые не хочешь себе задавать в середине пещеры";

"Никакого пещерного снаряжения, никаких средств безопасности и глубоко в пещере один... Это рецепт катастрофы";

"Эта пещера неустойчива и очень опасна для профессионалов. Ты уже знаешь это, старайся не слушать те злые голоса, которые советовали идти самостоятельно";

"Каждый раз, когда ты упоминал следы медведя, я не могу поверить, что ты шел дальше. О Боже, это опасно, особенно одному";

"Кровь меня напугала, а потом ты сказал, что кто-то из охотников вернется внутрь. Святой Боже!"

"Вещи на полу на 15:42 выглядят как смартфон слева (частично закрыт камнями, экран грязный, возможно перевернутый), справа синий предмет, похожий на сумку (возможно для телефона, но поврежденная), а слева от смартфона лежат две батарейки AA или AAA рядом с камнем той же длины, что и телефон".

