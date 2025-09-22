"Святий Боже": моторошне відкриття змусило блогера втекти з печери (відео)

Один з пари відомих блогерів, відомих як ActionAdventureTwins, дослідити одну покинуту печеру в США. Та згодом неочікувана знахідка змусила змінити плани та налякати користувачів мережі.

Один з братів вирішив пошукати незвичності в старій локації, а свою подорож показав на викладеному в ролику в YouTube.

Відео набрало понад 364 тис. переглядів і викликало реакцію страху від побаченого. Блогер після входу він зрозумів, наскільки погано підготовлений, натрапивши на те, що спочатку прийняв за фекалії тварин на стінах.

Без належного спорядження, рукавичок і наколінників, контент-кріейтор почав шкодувати про своє рішення. Через кілька хвилин глядачі розуміють, чому підпис відео був: "Це не варте того".

Раптом брат натрапив на те, що виглядало як кров на каменях. Після цього дослідник швидко залишив печеру заради безпеки.

"О Боже, хлопці, здається, тут справжня кров. Я думаю, що це кров", — говорить автор ролика.

Що кажуть в мережі

Фанати були здивовані його недостатньою підготовкою профі-блогерів, які спеціалізуються на цьому. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це кров?" — напевно, одне з тих питань, які не хочеш собі ставити в середині печери";

"Жодного печерного спорядження, жодних засобів безпеки та глибоко в печері один… Це рецепт катастрофи";

"Ця печера нестійка і дуже небезпечна для професіоналів. Ти вже знаєш це, намагайся не слухати ті злі голоси, які радили йти самостійно";

"Кожного разу, коли ти згадував сліди ведмедя, я не можу повірити, що ти йшов далі. О Боже, це небезпечно, особливо одному";

"Кров мене налякала, а потім ти сказав, що хтось із мисливців повернеться всередину. Святий Боже!"

"Речі на підлозі на 15:42 виглядають як смартфон ліворуч (частково закритий камінням, екран брудний, можливо перевернутий), праворуч синій предмет, що схожий на сумку (можливо для телефону, але пошкоджена), а ліворуч від смартфону лежать дві батарейки AA чи AAA поруч із каменем тієї ж довжини, що й телефон".

