Біля підніжжя гори Фудзі прихований стародавній тунель: понад 1000 років він наповнюється крижаними стовпами

Тунель відомий як крижана печера Нарусава і був утворений 864 року нашої ери під час потужного виверження гори Фудзі. Щозими в печері через низькі температури утворюються гігантські крижані стовпи заввишки 3 метри.

Крижана печера Нарусава — природний тунель, що утворився під час масштабного виверження гори Фудзі, також відомий як "лавова труба", повна крижаних стовпів і бурульок. Він був утворений понад 1000 років тому і досі привертає увагу дослідників, пише Live Science.

Як утворилася крижана печера Нарусава?

Лавові труби — природні тунелі, що утворюються під застиглими потоками лави після виверження вулкана. У верхніх шарах лави, де розплавлена порода контактує з холодним повітрям, лава застигає швидше, ніж у середніх, де вона все ще залишається розпеченою і рідкою. У результаті, коли виверження завершується, ядро лавового потоку стікає, а зовнішня частина застигає, залишаючи порожній канал, або печеру.

Відомо, що крижана печера Нарусава — одна з кількох печер, що утворилися під час потужного виверження Фудзі 864 року нашої ери. Виверження сталося на північно-східному схилі вулкана, при цьому лава виливалася з нового кратера, відомого як Нагао, а не з кратера на центральній вершині Фудзі.

Виверження тривало 10 днів і створило велику лавову рівнину, яку зараз вкриває ліс Аокігахара — густий лісовий масив, званий Морем дерев. Вибух також розколов озеро навпіл, утворивши два з п'яти вулканічних озер Фудзі.

Температура в крижаній печері Нарусава в середньому становить близько 3 градусів за Цельсієм Фото: Alamy

Найбільша з печер у районі

Крижана печера Нарусава — одна з трьох найбільших печер у цьому районі, поряд із печерою Вітрів Фугаку і печерою Кажанів озера Сай. За словами дослідників, довжина печери становить близько 150 метрів, а її висота сягає 3,6 метра. Середня температура в печері трохи перевищує 3 градуси за Цельсієм через особливості геології, що означає, що будь-яка волога тут, ймовірно, замерзне. Особливо взимку.

Вода, що капає зі стелі печери, утворює сталактити й сталагміти, які трапляються в центрі в найхолодніші місяці. Найкращий час для відвідування крижаної печери Нарусава, як вважають експерти, — зима або рання весна, коли ці крижані стовпи можуть сягати товщини 0,5 метра і висоти близько 3 метри.

Печера є туристичною визначною пам'яткою, але історично її використовували для зберігання насіння і коконів шовкопряда в прохолоді. За словами дослідників, люди вирізали прямокутні блоки з крижаних стовпів, які потім складали, створюючи свого роду морозильну камеру. Це давало змогу запобігти зростанню коконів, зберегти якість насіння і сприяло його проростанню.

У печері також знаходяться останки стародавніх дерев, повалених потоками лави під час виверження у 864 році нашої ери.

За даними Національної туристичної організації Японії, крижана печера Нарусава розташована всього за 800 метрів на схід від печери Фугаку Вітру, що простягається набагато глибше під землею, може похвалитися дивовижними лавовими утвореннями та незвичайними колоніями моху. У печері Вітру немає луни, оскільки стіни з чистої базальтової породи поглинають звук, і, на відміну від крижаної печери, тут немає замерзлої води, від якої могли б відбиватися звукові хвилі.

