Девушка с 4 ногами, когда-то показанная в цирке, покорила шоу-бизнес: сколько она заработала

Миртл Корбин из США еще при рождении поражала окружающих своей редкой особенностью, ведь у нее было две пары ног. Но несмотря на это, она сумела не только прославиться, но и построить полноценную жизнь.

Американка стала женой, матерью и богатой женщиной, чья история вдохновляет до сих пор. Об этом пишет The Mirror.

Миртл родилась 12 мая 1868 года в бедной фермерской семье в Теннесси. От пупка и выше она выглядела как обычный ребенок, но ниже ее тело разделялось, образуя два таза и четыре ноги. Удивленные врачи не могли объяснить феномен, а местные газеты быстро распространили историю о "сильной девочке с редкой особеностью".

Ее отец, Уильям Х. Корбин, бывший солдат, сначала показывал малышку соседям за символическую плату. Решение казалось спорным, но семья оправдывала его желанием накопить деньги на образование и достойное будущее дочери.

Путь к славе

Когда Миртл подросла, ее необычная внешность стала центром внимания шоу-индустрии. В возрасте 14 лет ее пригласил известный шоумен П. Т. Барнум для участия в своем "музее редкостей". Она быстро стала одной из самых популярных артисток, зарабатывая до 250 долларов в неделю — огромные деньги по меркам XIX века.

Чтобы усилить эффект, девушка надевала на них такие же чулки и туфли, как и на основные Фото: Википедия

На ярмарках и представлениях зрители не скрывали удивления. Вторая пара ног Миртл была меньше и слабее, но она могла ими двигать. Чтобы усилить эффект, она надевала на них такие же чулки и туфли, как и на основные.

Личная жизнь и семья

Несмотря на опасения родителей, что поклонники могут интересоваться ею лишь ради денег, Миртл встретила настоящую любовь. В 1886 году она вышла замуж за студента-медика Джеймса К. Бикнелла. Год спустя у нее случилась первая беременность, которая протекала тяжело, и врачам пришлось прервать ее ради спасения жизни. Однако позже пара все же стала родителями семерых детей, четверо из которых выжили.

Фото в свадебном платье Фото: Instagram

Миртл вела активную семейную жизнь и уделяла внимание воспитанию детей. Когда они выросли, она вновь вернулась на сцену — теперь уже к знаменитым братьям Ринглинг и в программы Кони-Айленда, получая еще больший доход, чем раньше.

Последние годы и наследие

В последние годы Миртл жила тихо, вдали от публичных выступлений, и смогла позволить себе безбедную жизнь. Она умерла 6 мая 1928 года от инфекции на одной из четырех ног в возрасте 59 лет.

Ее история стала символом силы духа и способности добиваться успеха, несмотря на физические особенности. Газеты писали о ней как о "девушке с четырьмя ногами, которая сумела стать не только артисткой, но и матерью, женой и уважаемой женщиной".

Сегодня Миртл Корбин остается одной из самых известных женщин в истории американского шоу-бизнеса XIX века, чья судьба напоминает, что даже самые необычные обстоятельства могут привести к славе.

