Дівчина з 4 ногами, колись показана в цирку, підкорила шоу-бізнес: скільки вона заробила

Міртл Корбін зі США ще при народженні вражала оточуючих своєю рідкісною особливістю, адже у неї було дві пари ніг. Але попри це, вона зуміла не тільки прославитися, а й побудувати повноцінне життя.

Американка стала дружиною, матір'ю та заможною жінкою, чия історія надихає досі. Про це пише The Mirror.

Міртл народилася 12 травня 1868 року в бідній фермерській родині в Теннессі. Від пупка і вище вона виглядала як звичайна дитина, але нижче її тіло розділялося, утворюючи два тази й чотири ноги. Здивовані лікарі не могли пояснити феномен, а місцеві газети швидко поширили історію про "сильну дівчинку з рідкісною особливістю".

Її батько, Вільям Х. Корбін, колишній солдат, спершу показував дитину сусідам за символічну плату. Рішення здавалося спірним, але сім'я виправдовувала його бажанням накопичити гроші на освіту і гідне майбутнє доньки.

Шлях до слави

Коли Міртл підросла, її незвичайна зовнішність стала центром уваги індустрії шоубізнесу. У віці 14 років її запросив відомий шоумен П. Т. Барнум для участі у своєму "музеї рідкостей". Вона швидко стала однією з найпопулярніших артисток, заробляючи до 250 доларів на тиждень — величезні гроші за мірками XIX століття.

Щоб підсилити ефект, дівчина одягала на них такі самі панчохи й туфлі, як і на основні Фото: Вiкiпедiя

На ярмарках і виставах глядачі не приховували здивування. Друга пара ніг Міртл була меншою і слабшою, але вона могла ними рухати. Щоб посилити ефект, вона одягала на них такі самі панчохи й туфлі, як і на основні.

Особисте життя та сім'я

Попри побоювання батьків, що шанувальники можуть цікавитися нею лише заради грошей, Міртл зустріла справжнє кохання. У 1886 році вона вийшла заміж за студента-медика Джеймса К. Бікнелла. Рік по тому у неї сталася перша вагітність, яка протікала важко, і лікарям довелося перервати її заради порятунку життя. Однак пізніше пара все ж стала батьками сімох дітей, четверо з яких вижили.

Фото у весільній сукні Фото: Instagram

Міртл вела активне сімейне життя і приділяла увагу вихованню дітей. Коли вони виросли, вона знову повернулася на сцену — тепер уже до знаменитих братів Рінглінг і в програми Коні-Айленда, отримуючи ще більший дохід, ніж раніше.

Останні роки та спадщина

В останні роки Міртл жила тихо, далеко від публічних виступів, і змогла дозволити собі безбідне життя. Вона померла 6 травня 1928 року від інфекції на одній із чотирьох ніг у віці 59 років.

Її історія стала символом сили духу і здатності досягати успіху, попри фізичні особливості. Газети писали про неї як про "дівчину з чотирма ногами, яка зуміла стати не тільки артисткою, а й матір'ю, дружиною і шанованою жінкою".

Сьогодні Міртл Корбін залишається однією з найвідоміших жінок в історії американського шоу-бізнесу ХІХ століття, чия доля нагадує, що навіть найнезвичайніші обставини можуть привести до слави.

