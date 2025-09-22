Владелец продает квартиру, но оставляет безумно популярные вещи предыдущих жильцов

Супруги из Англии оказались в непростой ситуации. После трех лет аренды дома с садом им приходится съезжать, ведь владелец недвижимости внезапно решил продать его с необычным требованием.

За три года пара привела в порядок усадьбу, но теперь они столкнулись со странными требованиями арендодателя, говорится в заметке британцев в Reddit.

Пара, которая называет себя садоводами, говорит, что обожает это дело, но теперь должны распрощаться еще и со своим садом — особенно с растениями, которые росли годами. Сам договор аренды требует вернуть сад в том же виде, в котором он был при заселении, а в начале он, по словам арендаторов, был в "ужасном состоянии".

"Когда заехали, все было запущено, поэтому за это время мы завели много растений. Теперь владелец продает жилье, и мы должны съехать. Хотим пересадить наши растения на новое место, но арендодатель после разговора со своим юристом говорит, что можем забрать только те, что в горшках. Это законно? В контракте говорится, что сад следует оставить в том же состоянии, что и в начале", — говорится в заметке пары.

Супруги вырастили замечательный сад на арендованном участке Фото: Getty Images

Сейчас супруги уже консультируются с адвокатом. Вопрос заключается в том, можно ли считать высаженные в грунт растения частью собственности. Они даже предлагали выкупить их у владельца, но тот хочет оставить растения себе бесплатно.

В разделе комментариев люди быстро начали давать советы. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Пересадите растения в горшки до окончания аренды как часть вашего обычного ухода за садом. тогда в конце аренды перенесите их, потому что, как отмечает его юрист, вы можете забрать все, что в горшках. Если сад будет в подобном состоянии, как когда вы заехали, арендодатель не будет иметь оснований требовать компенсацию";

"В общем, растения принадлежат владельцу земли, на которой они растут. Они считаются частью недвижимости, а не движимым имуществом. Автор, вам нужно поговорить с настоящим юристом";

"Если они росли там естественно, тогда да, это так. Так же если они росли там неизвестно сколько времени, и никто уже не помнит, как они там оказались, это также да";

"Получается так, что если вы относительно недавно посадили все это, то ваши насаждения являются движимым имуществом, и тот, кто их сажал, имеет полное право выкопать их и забрать с собой".

