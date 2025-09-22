Власник продає квартиру, але залишає шалено популярні речі попередніх мешканців

Подружжя з Англії опинилося в непростій ситуації. Після трьох років оренди будинку з садом їм доводиться з’їжджати, адже власник нерухомості раптово вирішив продати його з незвичною вимогою.

Related video

За три роки пара привела до ладу обійстя, але тепер вони зіткнулися з дивними вимогами орендодавця, йдеться в дописі британців у Reddit.

Пара, яка називає себе садівниками, каже, що обожнює цю справу, але тепер мають розпрощатися ще й зі своїм садом – особливо з рослинами, які ростили роками. Сам договір оренди вимагає повернути сад у тому ж вигляді, в якому він був при заселенні, а на початку він, за словами орендарів, був у "жахливому стані".

"Коли заїхали, все було занедбане, тож за цей час ми завели багато рослин. Тепер власник продає житло, і ми повинні з’їхати. Хочемо пересадити наші рослини на нове місце, але орендодавець після розмови зі своїм юристом каже, що можемо забрати тільки ті, що в горщиках. Це законно? У контракті йдеться, що сад слід залишити в тому ж стані, що й на початку", — йдеться в дописі пари.

Подружжя виростило чудовий сад на орендованій ділянці Фото: Getty Images

Наразі подружжя вже консультується з адвокатом. Питання полягає в тому, чи можна вважати висаджені в ґрунт рослини частиною власності. Вони навіть пропонували викупити їх у власника, але той хоче залишити рослини собі безкоштовно.

Реакція соцмереж

У розділі коментарів люди швидко почали давати поради. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Пересадіть рослини в горщики до закінчення оренди як частину вашого звичайного догляду за садом.Тоді в кінці оренди перенесіть їх, тому що, як зазначає його юрист, ви можете забрати все, що в горщиках. Якщо сад буде в подібному стані, як коли ви заїхали, орендодавець не матиме підстав вимагати компенсацію";

"Загалом, рослини належать власнику землі, на якій вони ростуть. Вони вважаються частиною нерухомості, а не рухомим майном. Авторе, вам потрібно поговорити зі справжнім юристом";

"Якщо вони росли там природно, тоді так, це так. Так само якщо вони росли там невідомо скільки часу, і ніхто вже не пам’ятає, як вони там опинилися, це також так";

"Виходить так, що якщо ви відносно нещодавно посадили все це, то ваші насадження є рухомим майном, і той, хто їх садив, має повне право викопати їх і забрати із собою".

Раніше Фокус повідомляв про хобі, яке допоможе жити довше людям. Наукові дані показують прямий зв'язок між довголіттям та садівництвом — хобі, яке приносить користь як тілу, так і розуму.

Згодом стало відомо, як сусідка вимагає від жінки викопати рослини у саду. Жінка в грубій формі почала вимагати від героїні історії прибрати їх, адже вони заважають добиратися до власного дому.