Задача для сверхвнимательных: найдите только одну полностью разряженную батарею среди других (фото)

Обычно головоломки с оптическими иллюзиями бывают непростыми и создают трудности для всех заинтересованных, но хорошо помогают тренировать наш мозг. Решение таких задач дает возможность отвлечься от стрессовых ситуаций, улучшить память и сохранить острый глаз.

Британское издание The Mirror подготовило для читателей нестандартное задание, которое позволит проверить вашу концентрацию и умение обращать внимание на мелкие детали.

Перед вами — изображение с большим количеством батарей, где есть разные уровни заряда. В то же время советуем не спешить и тщательно просмотрите картинку и найдите именно ту, которая отличается от других.

Ваша задача — найти только одну батарею, где нет заряда. То есть, форма с изображением батареи должна быть полностью пустой. На это задание у вас будет 20 секунд времени.

Найдите нужную батарею на фото Фото: The Mirror

Сравните каждую батарею с другими по форме, цвету и уровню делений в каждом из изображений. Если сразу не удалось найти, то советуем разделить изображение на сектора и изучить тщательно все элементы.

Сколько времени вам понадобилось? Пишите в комментариях или делитесь головоломкой с друзьями!

Если возникли проблемы, тогда вот вам ключевая подсказка: рассмотрите тщательнее сами батареи, обратите внимание на каждой от самой основы. Это позволит увидеть ту самую деталь, которая поможет вам справиться с задачей.

Вот и шукома батарейка в загадке Фото: The Mirror

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания. Кроме того, что такие задачи позволяют отвлечься во время стрессовых ситуаций и во время воздушных тревог, а также помогут сохранить остроту ума на более длительное время.

