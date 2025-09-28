Задача для надуважних: знайдіть лише одну повністю розряджену батарею серед інших (фото)

Зазвичай головоломки з оптичними ілюзіями бувають непростими та створюють труднощі для всіх зацікавлених, але добре допомагають тренувати наш мозок. Розв'язання таких завдань дає нагоду відволіктися від стресових ситуацій, покращити пам'ять та зберегти гостре око.

Британське видання The Mirror підготувало для читачів нестандартне завдання, яке дозволить перевірити вашу концентрацію та вміння звертати увагу на дрібні деталі.

Перед вами — зображення з великою кількістю батарей, де є різні рівні заряду. Водночас радимо не поспішати та ретельно перегляньте картинку та знайдіть саме ту, яка відрізняється від інших.

Ваша задача — знайти лише одну батарею, де немає заряду. Тобто, форма зі зображенням батареї має бути повністю порожньою. На це завдання у вас буде 20 секунд часу.

Знайдіть потрібну батарею на фото Фото: The Mirror

Порівняйте кожну батарею з іншими за формою, кольором та рівнем поділок у кожному із зображень. Якщо відразу не вдалося знайти, то радимо розділити зображення на сектори та вивчити ретельно всі елементи.

То як — Вам вдалося знайти відмінну квітку від інших? Скільки часу вам знадобилося? Пишіть у коментарях або діліться головоломкою з друзями!

Якщо виникли проблеми, тоді ось вам ключова підказка: роздивіться ретельніше самі батареї, зверніть увагу на кожній від самої основі. Це дасть змогу побачити ту саму деталь, яка допоможе вам впоратися із завданням.

Ось і шукома батарейка в загадці Фото: The Mirror

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням. Крім того, що такі завдання дають змогу відволіктися під стресових ситуацій та під час повітряних тривог, а також допоможуть зберегти гостроту розуму на більш тривалий час.

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання? Чи зможете ви помітити відмінну хмарку з блискавками серед інших?

Раніше Фокус пропонував пройти незвичні головоломки для тренування Вашої уваги. Ми пропонували знайти одну незвичну лілію серед 15 квіток. На це завдання всі охочі матимуть 15 секунд, аби успішно з ним справитися.

Також тільки дуже уважні читачі зможуть знайти серед 15 хмарок з блискавками відмінну від інших. В цій цікавій оптичній головоломці ви зможете потренувати Вашу здатність помічати деталі та відмінності.