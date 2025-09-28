Популярное блюдо под запретом: ученые заявили, что азиатский рамен смертельно опасен

Команда исследователей из Университета Ямагата в Японии опубликовала тревожное предупреждение: слишком частое употребление рамена может быть связано с повышенным риском ранней смерти.

Ученые наблюдали за более чем 6500 участниками старше 40 лет — 2361 мужчиной и 4385 женщинами. Их разделили на группы в зависимости от того, как часто они ели рамен: от менее одного раза в месяц до трех и более раз в неделю. Об этом сообщает издание Unilad.

Выяснилось, что именно мужчины до 70 лет, которые ели лапшу с бульоном три и более раз в неделю, сталкивались с заметно более высоким риском смертности. За 4,5 года наблюдений умерли 145 человек, из них 100 — от рака и 29 — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Особое внимание исследователи обратили на состав блюда: рамен содержит очень много соли. Частое его потребление приводит к повышенному поступлению натрия, что может увеличить риск инсульта и рака желудка. Более того, те, кто съедал не только лапшу, но и выпивали большую часть соленого бульона, подвергались еще большей опасности.

Ученые также заметили, что поклонники рамена чаще курили, употребляли алкоголь и страдали от лишнего веса. В сочетании с алкоголем риск смертности у таких участников был значительно выше.

При этом авторы подчеркивают: исследование носило наблюдательный характер, поэтому оно не доказывает прямую причинно-следственную связь между раменом и ранней смертью. Однако выводы заставляют задуматься: регулярное увлечение этим популярным японским блюдом может иметь небезопасные последствия для здоровья, особенно у мужчин среднего возраста.

