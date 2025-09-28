Популярна страва під забороною: учені заявили, що азійський рамен смертельно небезпечний

Команда дослідників з Університету Ямагата в Японії опублікувала тривожне попередження: занадто часте вживання рамена може бути пов'язане з підвищеним ризиком ранньої смерті.

Related video

Учені спостерігали за більш ніж 6500 учасниками старше 40 років — 2361 чоловіком і 4385 жінками. Їх розділили на групи залежно від того, як часто вони їли рамен: від менш ніж одного разу на місяць до трьох і більше разів на тиждень. Про це повідомляє видання Unilad.

З'ясувалося, що саме чоловіки до 70 років, які їли локшину з бульйоном три і більше разів на тиждень, стикалися з помітно вищим ризиком смертності. За 4,5 року спостережень померли 145 осіб, з них 100 — від раку і 29 — від серцево-судинних захворювань.

Особливу увагу дослідники звернули на склад страви: рамен містить дуже багато солі. Часте його споживання призводить до підвищеного надходження натрію, що може збільшити ризик інсульту і раку шлунка. Ба більше, ті, хто з'їдав не тільки локшину, а й випивали більшу частину солоного бульйону, наражалися на ще більшу небезпеку.

Учені також помітили, що шанувальники рамена частіше курили, вживали алкоголь і страждали від зайвої ваги. У поєднанні з алкоголем ризик смертності в таких учасників був значно вищим.

При цьому автори наголошують: дослідження мало спостережливий характер, тому воно не доводить прямого причинно-наслідкового зв'язку між раменом і ранньою смертю. Однак висновки змушують замислитися: регулярне захоплення цією популярною японською стравою може мати небезпечні наслідки для здоров'я, особливо у чоловіків середнього віку.

Раніше Фокус писав про 4 причини почати їсти суп вранці: дослідник поділився цікавими фактами.

Спробуйте приготувати з цвітної капусти смачні стейки, або запекти її з куркою в духовці. І ви точно полюбите цей овоч.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.