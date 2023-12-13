4 причини почати їсти суп уранці: дослідник поділився цікавими фактами

Наша ранкова трапеза рідко коли містить щось на кшталт супу, зазвичай ми надаємо перевагу різноманітним кашам і яєчні. Але дослідники стверджують, що суп може бути неймовірно корисним уранці.

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У наш час знайдеться мало людей, яким спадає на думку їсти суп на сніданок. Але дослідники вважають, що починати свій день із тарілки домашнього супу мінестроне може бути ключем до довгого життя. Цю ідею він почерпнув у найстарішої у світі сім'ї із Сардинії, яка їсть його щодня. Виявляється, ця проста страва може додати вам кілька років життя, пише EatingWell.

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Мінестроне — це потужне джерело клітковини. У ньому містяться різні види волокон із різноманітних інгредієнтів, які чудово підходять для ваших кишкових бактерій. Ці волокна допомагають зменшити запалення та зміцнити імунну систему.

Перш ніж перейти до розгляду п'яти дивовижних переваг супу мінестроне, розберімося, чому Ден Бюттнер, відомий дослідник і автор книжок про довголіття, підкреслює його важливість. Бюттнер, відомий своєю роботою з виявлення звичок способу життя, що сприяють довголіттю, відкрив силу мінестроне, вивчаючи найстаріших людей світу. Він помітив, що прості й корисні інгредієнти, які входять до складу мінестроне, відіграють значну роль у їхньому здоров'ї й довголітті. Він називає 4 ключові причини, що підкріплюють його думку:

Багаті на поживні речовини інгредієнти. У супі багато овочів, бобових і зернових, що забезпечує цілу низку поживних речовин. Це чудовий спосіб заповнити споживання овочів, а такі інгредієнти як квасоля і ячмінь чудово підходять для контролю рівня цукру в крові та зниження ризику серцевих захворювань. Економія бюджету йзменшення кількості харчових відходів. Мінестроне — економний вибір, що дає змогу використовувати залишки їжі та скоротити кількість відходів. Це доказ того, що здорове харчування не обов'язково має бути дорогим. Універсальний і простий у приготуванні. Ви можете змінювати інгредієнти залежно від того, що у вас є або чому ви віддаєте перевагу. Суп можна адаптувати, підтримуючи цільнозернову рослинну дієту. Його легко готувати партіями, що економить час і дає змогу завжди мати напоготові здоровий варіант. Додавання корисних жирів. Для додання супу додаткового смаку та користі ви можете додати в нього корисні жири, наприклад, авокадо або оливкову олію.

Поживний, багатий на овочі суп, такий як мінестроне, може суттєво вплинути на ваше здоров'я. Це не просто смачно, це простий крок до більш довгого та здорового життя. Це дослідження не розповідає про чудодійну дієту, а показує, як розумний вибір повсякденної їжі, наприклад, тарілка домашнього супу, може принести довгострокову користь здоров'ю. То чому б наступного разу не поміняти ранкову кашу на миску мінестроне? Це може стати приємною зміною з величезною перевагою для здоров'я.

Раніше Фокус писав про користь кетодієти в боротьбі з мігренню. Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.