Угольная компания изобрела "гениальный" способ побороть кражи ископаемых (видео)

Одна компания в Китае обнаружила факт постоянных краж угля из вагонов во время загрузки продукции. Поэтому чтобы помешать этому, руководство придумало хитрый и простой способ.

Инженеры компании придумали пресс с "водяным знаком", который сжимает породу в вагоне и оставляет иероглиф, как это видно на опубликованном ролике в Reddit.

Ролик в сети стал популярным — набрал более 8,4 тыс. реакций. На кадрах заметно, как работники компании грузят уголь в вагоны, а затем огромный валик с иероглифом прокатывается внутри.

Это позволяет создать ровную поверхность, в которой все ископаемые прижаты и создана гладкая поверхность. А равномерно прижатый знак не позволит отобрать лишний объем ископаемой породы.

Пока точно неизвестно, когда и где были сняты эти кадры. По версии пользователей, это происходило в КНР между 2022 и 2023 годами, ведь соответствующий ролик именно тогда появился в сети.

В комментариях к вирусному ролику, юзеры поддержали креативность менеджеров. Больше всего лайков получили такие кадры:

