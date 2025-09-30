Вугільна компанія винайшла "геніальний" спосіб побороти крадіжки копалин (відео)

Одна компанія в Китаї виявила факт постійних крадіжок вугілля з вагонів під час завантаження продукції. Тому аби перешкодити цьому, керівництво придумало хитрий та простий спосіб.

Інженери компанії придумали прес з "водяним знаком", який стискує породу у вагоні та залишає ієрогліф, як це видно на опублікованому ролику в Reddit.

Ролик у мережі став популярним — набрав понад 8,4 тис. реакцій. На кадрах помітно, як працівники компанії вантажать вугілля в вагони, а потім величезний валик з ієрогліфом прокатується всередині.

Це дозволяє створити рівну поверхню, в якій всі копалини притиснуті та створено гладку поверхню. А рівномірно притиснутий знак не дозволить відібрати зайвий об'єм викопної породи.

Наразі точно невідомо, коли та де були зняті ці кадри. За версією користувачів, це відбувалося в КНР між 2022 та 2023 роками, адже відповідний ролик саме тоді з'явився в мережі.

У коментарях до вірусного ролика, юзери підтримали креативність менеджерів. Найбільше вподобань отримали такі кадри:

"Це просто та геніально";

"Так і боряться з крадіжками: маркування, особливі прилади та простота";

"У Китаї з цим завжди була біда, це правда. Там кілька разів ставалися скандали";

"Китайська кмітливість, китайські методи. Працює, хоча це дуже специфічно".

