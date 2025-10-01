Кот под подозрением: женщина узнала кто на самом деле устраивал беспорядок в доме (видео)

Жительница США Лора вернулась домой и заметила перевернутый вазон с цветами, в чем заподозрила своего пушистого. Буквально через мгновение она поняла, что к этому причастен другой "нежданный гость".

Related video

Оказалось, что в вазоне с цветком сидела обычная лягушка, которая спряталась в почве, как это видно на опубликованном ролике в TikTok.

Видео женщины стало очень вирусным — набрало более 17,2 млн просмотров. На кадрах заметно, что женщина замечает пустой горшок с землей, где был цветок, поэтому заподозрила в этом своего пушистого.

Через несколько секунд американка начинает осторожно передвигать почву и понимает, что что-то явно не так. Поэтому она выходит на улицу с горшком и начинает осторожно передвигать остатки земли, где заметила земноводного обитателя.

"Думала, что это мои коты постоянно вырывают растение из горшка. А оказалось, что уже неделю в моей квартире живет лягушка! Когда начала рыхлить землю, засунула палец и почувствовала что-то странное", — подписала свой ролик Лора.

Реакция соцсетей

Раскрытие настоящего "виновника" вызвало у зрителей настоящий взрыв смеха. В комментариях сразу появились шутки о "лягушке-квартиранте" и даже правовые нюансы его проживания.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я адвокат этой лягушки, и вы не заставили его подписать договор аренды при заселении. Он живет у вас уже больше недели, поэтому имеет права", — пошутил один пользователь. Другой добавил: "Выселить без решения суда вы его не можете".

"Бедняга, ему, видимо, очень понравилось из-за постоянной влаги от полива";

"Прекрати ставить это растение мне на голову";

"Могу ошибаться, но будьте осторожны: похожа на cane toad, у них за глазами есть ядовитые железы";

"Поселите его в большом вазоне на улице! У нас тоже жила лягушка в горшке с розой — держала всю веранду без насекомых. Мы сделали ей укрытие и мисочку с водой, она была в восторге. Даже друзей приводила".

Ранее Фокус сообщал, как лягушки на Мадагаскаре поставили под угрозу вымирания местную фауну. Местные хищники поедают лягушек и погибают вследствие отравления.

Впоследствии стало известно, что особые лягушки способны пережить заморозки. Один вид лягушек, обитающих на Аляске, летом выглядит так же, как и любая другая лягушка на планете, однако зимой они делают нечто невероятное — замерзают заживо, останавливая свое сердце, а затем оттаивают весной.