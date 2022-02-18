Хорошо обжились. На Мадагаскаре азиатские жабы поставили под угрозу вымирания местную фауну

Местные хищники поедают жаб и погибают в результате отправления. У них нет иммунитета к амфибиям, которые прибыли на остров из Азии.

На Мадагаскаре под угрозой вымирания оказались местные змеи из-за ядовитых жаб из Азии, которые были завезены на остров в 2010 году. Мадагаскарские ужи Шлегеля массово умирают от отравления ядовитыми чернорубцовыми жабами. Скорее всего, эти жабы попали на остров случайно на грузовых судах, которые держали путь в местный порт. Теперь под угрозой исчезновения не только змеи, но и местные хищные млекопитающие и птицы. Об этом сообщает научно-популярное издание N+1 со ссылкой на статью для журнала Biological invasions.

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Чернорубцовые жабы родом из Южной Азии и были завезены на Мадагаскар случайно, скорее всего попали на грузовой корабль. Местные хищники, которые раньше никогда не сталкивались с жабами, поедают их и погибают в результате отравления, потому что не имеют иммунитет к их яду. Некоторые популяции змей на острове теряют по 6% особей в год и могут исчезнуть, как вид через несколько лет. Кроме того, под угрозой также местные млекопитающие и птицы.

С момента заселения на остров чернорубцовая жаба распространяется вглубь Мадагаскара на 2,5 километра ежегодно. Амфибии хорошо обжились на новом для себя месте и колонизировали территорию площадью около 500 квадратных километров. Кроме того, продолжают захватывать новые земли. Исследователи боятся, что они могут навредить дикой природе острова. Особенно беспокоит судьба некоторых местных видов змей, которые поедают амфибий.

Команда исследователей решила выяснить, способны ли чернорубцовые жабы заселить тропические леса Мадагаскара. Там в основном обитают змеи, которые охотятся на жаб. В небольшом лесном массиве Аналабе обитает восемнадцать аборигенных видов амфибий и шестнадцать аборигенных видов рептилий. Чернорубцовые жабы здесь появились в 2014-2016 году, а в 2018-2019 году ученые поймали восемь жаб и решили снабдить их радиопередатчиками. Так они решили отследить перемещение жаб по лесу на протяжении 12 дней. Оказалось, что все это время жабы находились в лесу Аналабе и его окрестностях.

Одна из отслеживаемых жаб была убита ужом Шлегеля. Змея не успела съесть добычу и сразу же погибла. Ученые захотели выяснить, как появление жаб в лесу сказалось на популяции этого вида змей. По данным ученых, в среднем каждый месяц в Аналабе от отравления чернорубцовыми жабами погибает более двух ужей Шлегеля. Это равно ежемесячной гибели 5,7% местной популяции. Возможно, потери являются выше, потому что исследователи могли найти не всех жертв отравлений.

[ + – ] Мертвый уж в результате отравления жабой

Однако ученые считают, что урон экосистеме Мадагаскара может быть не тяжелый. Это связано с тем, что чернорубцовые жабы размножаются в прудах и озерах, а в тропических лесах на востоке Мадагаскара преобладают быстротечные реки. Такая ситуация может ограничить распространение опасных для местной живности жаб.

Напомним, австралийская коала оказалась под угрозой вымирания. За 20 лет в Австралии количество этих животных уменьшилось в два раза, они могут исчезнуть вовсе. Теперь на континенте официально включили коал в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Уменьшение численности животных связано с местными лесными пожарами в 2019-2020 году, расчисткой земель под строительство и сельское хозяйство, болезни, а также промышленная заготовка леса. Это привело к тому, что численность коал с 185 тысяч в 2001 году сократилась до 92 тысяч в 2021-м.