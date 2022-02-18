Добре обжилися. На Мадагаскарі азіатські жаби поставили під загрозу вимирання місцеву фауну

Місцеві хижаки поїдають жаб і гинуть внаслідок отруєння. Вони не мають імунітету до амфібій, які прибули на острів з Азії.

На Мадагаскарі під загрозою вимирання опинилися місцеві змії через отруйні жаби з Азії, які завезли на острів у 2010 році. Мадагаскарські вужі Шлегеля масово вмирають від отруєння ропухами малайськими. Найімовірніше, ці жаби потрапили на острів випадково на вантажних судах, які прямували до місцевого порту. Тепер під загрозою зникнення не лише змії, а й місцеві хижі ссавці та птахи. Про це повідомляє науково-популярне видання N+1 з посиланням на статтю для журналу Biological invasions.

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Ропухи малайські родом із Південної Азії, їх завезли на Мадагаскар випадково, найімовірніше, вантажним кораблем. Місцеві хижаки, які раніше ніколи не стикалися з жабами, поїдають їх і гинуть внаслідок отруєння, бо не мають імунітету до їхньої отрути. Деякі популяції змій на острові втрачають по 6% особин на рік і можуть зникнути як вид через кілька років. Крім того, під загрозою також місцеві ссавці та птиці.

З моменту заселення на острів Ропуха малайська поширюється вглиб Мадагаскару на 2,5 кілометри щорічно. Амфібії добре обжилися на новому собі місці й колонізували територію площею близько 500 квадратних кілометрів. Крім того, вони продовжують захоплювати нові землі. Дослідники бояться, що вони можуть зашкодити дикій природі острова. Особливо непокоїть доля деяких місцевих видів змій, що поїдають амфібій.

Команда дослідників вирішила з'ясувати, чи здатні ропухи заселити тропічні ліси Мадагаскару. Там здебільшого живуть змії, які полюють на жаб. У невеликому лісовому масиві Аналабе мешкає вісімнадцять аборигенних видів амфібій та шістнадцять аборигенних видів рептилій. Ропухи малайські тут з'явилися у 2014-2016 році, а у 2018-2019 році вчені зловили вісім жаб і вирішили забезпечити їх радіопередавачами. Так вони вирішили відстежити переміщення жаб лісом протягом 12 днів. Виявилося, що весь цей час жаби знаходилися в лісі Аналабе та його околицях.

Одну з жаб, за якою стежили, вбив вуж Шлегеля. Змія не встигла з'їсти здобич і одразу ж загинула. Вчені захотіли з'ясувати, як поява жаб у лісі вплинула на популяції цього виду змій. За даними вчених, в середньому щомісяця в Аналабі від отруєння ропухами гине понад два вужі Шлегеля. Це дорівнює щомісячній загибелі 5,7% місцевої популяції. Можливо, втрати є вищими, тому що дослідники могли знайти не всіх жертв отруєнь.

[ + – ] Мертвий вуж внаслідок отруєння жабою

Проте вчені вважають, що шкода екосистемі Мадагаскару може бути не тяжкою. Це пов'язано з тим, що ропухи розмножуються в ставках і озерах, а тропічних лісах на сході Мадагаскару переважають річки зі швидкими течіями. Така ситуація може обмежити поширення небезпечних для місцевої живності жаб.

Нагадаємо, австралійська коала опинилася під загрозою вимирання. За 20 років в Австралії кількість цих тварин зменшилася вдвічі, вони можуть зникнути зовсім. Тепер на континенті офіційно внесли коал до списку видів, які перебувають під загрозою зникнення. Зменшення чисельності тварин пов'язане з місцевими лісовими пожежами у 2019-2020 роках, розчищенням земель під будівництво та сільське господарство, хворобами, а також промисловою заготівлею лісу. Це спричинило зменшення чисельності коал зі 185 тисяч у 2001 році до 92 тисяч у 2021-му.