Кіт під підозрою: жінка дізналась хто насправді влаштовував безлад у домі (відео)

Мешканка США Лора повернулася додому та помітила перевернутий вазон з квітами, в чому запідозрила свого пухнастого. Буквально за мить вона зрозуміла, що до цього причетний інший "неочікуваний гість".

Виявилося, що в вазоні з квіткою сиділа звичайна жаба, яка заховалася в ґрунті, як це видно на опублікованому ролику в TikTok.

Відео жінки стало дуже вірусним — набрало понад 17,2 млн переглядів. На кадрах помітно, що жінка помічає порожній горщик з землею, де була квітка, тому запідозрила в цьому свого пухнастого.

За кілька секунд американка починає обережно пересувати грунт і розуміє, що щось явно не так. Тому вона виходить на вулицю з горщиком і починає обережно пересувати рештки землі, де помітила земноводного мешканця.

"Думала, що це мої коти постійно виривають рослину з горщика. А виявилося, що вже тиждень у моїй квартирі живе жаба! Коли почала рихлити землю, засунула палець і відчула щось дивне", — підписала свій ролик Лора.

Реакція соцмереж

Розкриття справжнього "винуватця" викликало у глядачів справжній вибух сміху. У коментарях одразу з’явилися жарти про "жабу-квартиранта" й навіть правові нюанси його проживання.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я адвокат цієї жаби, і ви не змусили його підписати договір оренди при заселенні. Він живе у вас уже понад тиждень, тож має права", — пожартував один користувач. Інший додав: "Виселити без рішення суду ви його не можете".

"Бідолаха, йому, мабуть, дуже сподобалося через постійну вологу від поливу";

"Припини ставити цю рослину мені на голову";

"Можу помилятися, але будьте обережні: схожа на cane toad, у них за очима є отруйні залози";

"Поселіть його у великому вазоні на вулиці! У нас теж жила жаба в горщику з трояндою — тримала всю веранду без комах. Ми зробили їй укриття й мисочку з водою, вона була у захваті. Навіть друзів приводила".

