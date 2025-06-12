Дуже особливі жаби здатні пережити заморозку: як їм вдається повернутися до життя

Один вид жаб, що мешкають на Алясці, влітку має такий самий вигляд, як і будь-яка інша жаба на планеті, проте взимку вони роблять щось неймовірне — замерзають живцем, зупиняючи своє серце, а потім відтають навесні.

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Про це пише IFLScience.

За мільярди років існування наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них не перестають дивувати вчених. Одним із таких видів є жаба Lithobates sylvaticus — нічим не примітний влітку вид здійснює щось на зразок дива взимку.

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Дуже особливі жаби

Жаба Lithobates sylvaticus мешкає на Алясці й влітку має вигляд як будь-яка інша жаба — зеленувато-коричневого відтінку. Однак усе різко змінюється взимку, коли земноводне буквально замерзає заживо, зупиняючи своє серце, перш ніж знову відтанути навесні.

Подібне замерзання вбило б більшість інших тварин через жахливу шкоду, яку утворення льоду завдає живим клітинам. Однак деревна жаба відрізняється, оскільки вона виробила унікальний каскад фізіологічних процесів, які дають їй змогу ефективно виробляти власний антифриз.

Як деревним жабам вдається пережити замерзання

Коли тварини замерзають, вода в їхніх тілах також починає замерзати, витягаючи рідину з клітин. Водночас жаби виробляють багато сечі, яка залишається в їхній крові, а не виводиться, а печінка виділяє велику кількість глюкози. Коли ця цікава комбінація цукру і сечі зустрічається, вона утворює свого роду кріопротекторний антифриз, який запобігає усадці клітин, зберігаючи їх доти, доки жаба знову не зігріється. Захисна стратегія може бути підкріплена тим фактом, що в дикій природі вони переживають багаторазові заморожування і відтавання при коливаннях погоди.

За словами співавтора дослідження Дон Ларсон, вони з колегами стали першими, кому вдалося вивчити екологічну фізіологію, біохімію та поведінку стійких до заморожування деревних жаб, які зимують у природних умовах. Тепер учені припускають, що саме закономірність заморожування в природних умовах, що включають багаторазові цикли заморожування та відтавання, спричиняє високі концентрації глюкози, що накопичуються в тканинах аляскинських деревних жаб. Ці високі концентрації глюкози сприяють підвищеній толерантності до холоду, яку ми продемонстрували.

Результати показали, що аляскинські деревні жаби здатні виживати в замороженому стані до 7 місяців за мінімальної температури -18 °C. Лише сибірські саламандри Salamandrella schrenckii та S. keyserlingii, які витримують заморожування протягом 4-5 місяців і виживають особини до -35 °C, можуть позмагатися з цим видом жаб.

Раніше Фокус писав про те, що вчені допомогли жабі відростити ампутовану ногу: наступні на черзі — люди.