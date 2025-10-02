Находка из прошлого: дочь наткнулась на подростковое удостоверение мамы и была тронута (видео)

Айри Коллинз из США случайно просматривала документы, как наткнулась на старый студенческий билет своей мамы в примерно том же возрасте. Увиденное заставило ее пережить эмоциональное осознание схожести ситуации.

Related video

Американка говорит, что ее мама Лариса Линн родила ее в 19 и воспитывала девочку сама без поддержки других, о чем рассказала Айри в TikTok.

Видео Айри стало популярным — набрало более 1,4 млн просмотров. Женщина говорит, что ее маме пришлось пройти путь мамы-одиночки без поддержки.

"Я поняла, насколько она была молодой, когда имела меня, параллельно получала образование и пыталась справиться со всем самостоятельно. Это заставило меня еще больше ценить все ее жертвы в течение этих лет", — рассказала госпожа Коллинз изданию Newsweek.

Как говорит Айри в своем видео, ее мама Лариса всегда "делала так, будто это было легко". Отчасти помогала и расширенная поддержка со стороны друзей и семьи.

"Они сыграли огромную роль, заботясь обо мне во время ее учебы и работы на нескольких работах. Дедушка, бабушка и тети всегда находили время, чтобы брать меня в отпуска, на спортивные события и другие активности", — добавляет женщина.

Айри и ее мама Лариса

Впрочем, основная ответственность лежала именно на Линн. По словам дочери, мама всегда заботилась, чтобы у нее было все необходимое — хотя она не могла наслаждаться молодостью, потому что все ее время занимали "работа и учеба".

"Каждая копейка шла на оплату счетов и создание мне счастливого детства. Когда я была маленькой, она рисовала меня с натуры. Мы сидели на кухне, и она создавала полотно с моим изображением. Мне надо было сидеть неподвижно, но наблюдать, как она творит, было чрезвычайно увлекательно", — вспоминает Айри.

Найденное удостоверение также напомнило ей, насколько мама вдохновила ее на выбор профессии. Кроме того, сама героиня истории прошла похожий путь — когда девушка обнаружила в 17, что забеременела, то именно мама помогла американке в самые сложные времена.

"Моя мама — это воплощение материнства. Она является идеальным примером любви, силы и самопожертвования, которому я хочу следовать. Мой ролик — это чествование силы и любви мамы, но также напоминание другим молодым матерям-одиночкам, что можно вырастить счастливых и любимых детей, даже когда кажется, что это невозможно", — сказала Айри Коллинз.

Ранее Фокус рассказывал, как в ЮАР сломалась единственная машина для печати водительских удостоверений. Когда стало известно о первом сбое, южноафриканцы также узнали, что в стране нет аналогов этого оборудования.

Впоследствии стало известно, что случайная находка дочери раскрыла тайное прошлое отца. Когда женщина обнародовала документы, ее история стала вирусной в социальных сетях и вызвала оживленное обсуждение этой истории.