"Всегда носил эти усы": случайная находка дочери раскрыла тайное прошлое отца (фото)
Жительница США случайно перебирала старые вещи и наткнулась на удостоверение своего отца 40-летней давности. Когда женщина обнародовала документы, ее история стала вирусной в социальных сетях и вызвала оживленное обсуждение этой истории.
40-летняя американка Эшли проверила старые вещи своего покойного папы Барри и наткнулась на удостоверение 1980-х годов. Именно тогда мужчина работал во всемирно известной корпорации Apple, говорится в посте на платформе Reddit.
Сама женщина рассказывает, что хоть она и родилась в 1984 году, но ее отец работал в компании Apple. По ее словам, родители познакомились в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в феврале 1981 года — как раз через месяц после того, как было сделано фото для удостоверения.
Она объяснила, что решила поделиться этой историей после того, как ее мама, перебирая старый кошелек папы, нашла несколько старых удостоверений, среди которых — то самое, что вызвало такой резонанс по этой истории. В детстве Эшли неправильно представляла себе папину работу — думала, что он продает настоящие яблоки и что он Лайонелл Ричи, потому что имел похожую прическу и усы.
Женщина рассказывает, что папа работал в Apple до 1989 года. За это время он много путешествовал — посещал конференции и даже встречался со Стивом Джобсом. После того он продолжил заниматься инновациями, а затем создавал сервис доставки продуктов WeShop, который обслуживал занятых людей и пожилых клиентов.
"Он был самым веселым человеком, которого я когда-либо знала. И эта вся история с его забавной ID-карточкой Apple точно развеселила бы его", — сказала Эшли для издания Newsweek.
Дочь экс-работника Apple отмечает, что хоть фото и стало вирусным, но ни один из бывших работников Apple пока не узнал Барри. Сам мужчина ушел из жизни в августе 2020 года, а Эшли добавила, что папа "до самого последнего дня носил усы".
"Я никогда не видела его без них. Иногда он поднимал усы вверх, и я просто умирала со смеху", — признается женщина.
Реакция пользователей
История тронула тысячи пользователей Reddit, которые высказывали свои мысли относительно этой вирусной истории. Больше всего корреспонденты отметили следующие реплики:
- "А он сохранил свои акции? Ты сейчас это постишь с частного острова? Очень круто, кстати".
- "Моя первая нормальная работа была в Apple летом 1998-го... Акции тогда стоили где-то 30 центов. Я не купил ни одной и спустил все до копейки";
- "В 1998-м Apple еще не выглядела как беспроигрышная ставка. iMac наделал шума, но OSX и iPod'ы были еще далеко. Я бы тогда не рискнул вкладываться"
- "Еще в 2001-м я работал на почте возле университета и видел, как быстро растет Apple. Моя лень стоила мне ранней пенсии";
- "Иногда старые вещи могут удивить нас. Вот поэтому некоторые стоит все-таки сохранять".
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