"Всегда носил эти усы": случайная находка дочери раскрыла тайное прошлое отца (фото)

Жительница США случайно перебирала старые вещи и наткнулась на удостоверение своего отца 40-летней давности. Когда женщина обнародовала документы, ее история стала вирусной в социальных сетях и вызвала оживленное обсуждение этой истории.

Related video

40-летняя американка Эшли проверила старые вещи своего покойного папы Барри и наткнулась на удостоверение 1980-х годов. Именно тогда мужчина работал во всемирно известной корпорации Apple, говорится в посте на платформе Reddit.

Сама женщина рассказывает, что хоть она и родилась в 1984 году, но ее отец работал в компании Apple. По ее словам, родители познакомились в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в феврале 1981 года — как раз через месяц после того, как было сделано фото для удостоверения.

Удостоверение бывшего работника Apple (фото: Reddit)

Она объяснила, что решила поделиться этой историей после того, как ее мама, перебирая старый кошелек папы, нашла несколько старых удостоверений, среди которых — то самое, что вызвало такой резонанс по этой истории. В детстве Эшли неправильно представляла себе папину работу — думала, что он продает настоящие яблоки и что он Лайонелл Ричи, потому что имел похожую прическу и усы.

Женщина рассказывает, что папа работал в Apple до 1989 года. За это время он много путешествовал — посещал конференции и даже встречался со Стивом Джобсом. После того он продолжил заниматься инновациями, а затем создавал сервис доставки продуктов WeShop, который обслуживал занятых людей и пожилых клиентов.

"Он был самым веселым человеком, которого я когда-либо знала. И эта вся история с его забавной ID-карточкой Apple точно развеселила бы его", — сказала Эшли для издания Newsweek.

Дочь экс-работника Apple отмечает, что хоть фото и стало вирусным, но ни один из бывших работников Apple пока не узнал Барри. Сам мужчина ушел из жизни в августе 2020 года, а Эшли добавила, что папа "до самого последнего дня носил усы".

"Я никогда не видела его без них. Иногда он поднимал усы вверх, и я просто умирала со смеху", — признается женщина.

Реакция пользователей

История тронула тысячи пользователей Reddit, которые высказывали свои мысли относительно этой вирусной истории. Больше всего корреспонденты отметили следующие реплики:

"А он сохранил свои акции? Ты сейчас это постишь с частного острова? Очень круто, кстати".

"Моя первая нормальная работа была в Apple летом 1998-го... Акции тогда стоили где-то 30 центов. Я не купил ни одной и спустил все до копейки";

"В 1998-м Apple еще не выглядела как беспроигрышная ставка. iMac наделал шума, но OSX и iPod'ы были еще далеко. Я бы тогда не рискнул вкладываться"

"Еще в 2001-м я работал на почте возле университета и видел, как быстро растет Apple. Моя лень стоила мне ранней пенсии";

"Иногда старые вещи могут удивить нас. Вот поэтому некоторые стоит все-таки сохранять".

Ранее сообщалось, как пара нашла сундук с сюрпризом. Хозяева нашли немало интересных вещей, а одна из них, старинный сундук на чердаке, привлекла больше всего внимания.

Впоследствии стало известно, что женщина наткнулась на потерянное обручальное кольцо. Американка Дэна Попхэм потеряла ценный аксессуар 20 лет назад, а потом совершенно случайно нашла его во время ремонта ванной комнаты.