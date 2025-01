На чердаке 132-летнего дома пара нашла сундук с сюрпризом (фото)

За два года хозяева нашли немало интересных вещей. Одна из них, старинный сундук на чердаке, привлекла больше всего внимания.

Кортни и Мэтью Уайлы исследовали чердак своего старого дома в Калифорнии (США), построенного в 1893 году, и нашли старинную шкатулку с сюрпризом внутри. Подробнее об этом супруги рассказывают на своей странице в TikTok.

Пара занималась ремонтом своего дома в течение последних двух лет. За это время они нашли немало интересных вещей. Одна из них, старинный сундук на чердаке, привлекла больше всего внимания.

Таинственный сундук

"Первой нашей реакцией был шок. Я никогда не видела и даже не представляла себе такой большой музыкальной шкатулки. По форме она действительно похожа на гроб, поэтому перед тем, как муж открыл ее, я начала волноваться, что может быть внутри", — рассказала женщина в интервью журналу Newsweek.

На видео показано, как Кортни поднимается на чердак, где Мэтью собирается открыть сундук. Далее начинает играть мелодия "Свадебный хор", также известная как "Here Comes the Bride".

"Еще один день, еще один найденный клад!" — отметила владелица дома в описании к видео.

Как выяснилось, Вайлы купили дом у неприбыльной организации, которая занимается сохранением исторических памятников. Ранее жилье принадлежало одинокому человеку, который завещал его волонтерам.

"Здесь сохранились все вещи бывших владельцев. Два года спустя мы до сих пор раскрываем тайны дома, включая скрытые отсеки и бесценные антикварные вещи", — добавляет Кортни.

Реакция людей

Пользователи сети в комментариях начали активно делиться своими мыслями.

"Это моя мечта";

"Боже мой! Немного жутковато, но такая классная находка!";

"Похоже, она в отличном состоянии. Поздравляю!";

"Теперь у меня в голове есть призраки";

"Вы будете просыпаться посреди ночи под звуки этой музыкальной шкатулки в форме гроба".

