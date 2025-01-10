"Это какое-то безумие": военный пережил шок, вернувшись домой после 11 месяцев службы

22-летняя Алексис Роджерс рассказала об эмоциональном моменте, как она организовала "идеальное" возвращение своего мужа домой.

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Американский военный Аман, который 11 месяцев провел на службе за границей, вернулся домой на праздники и получил один из самых больших сюрпризов в своей жизни. Его жена, Алексис Роджерс, тайно перевезла все их вещи в новый дом. Этот курьезный ролик завирусился в TikTok, собрав 4 миллиона просмотров, множество лайков и других реакций.

22-летняя женщина рассказала об эмоциональном моменте, в частности, как она организовала "идеальное" возвращение своего мужа домой.

"Когда ты забираешь любимого с 11-месячной службы и он не знает, что последние две с половиной недели ты перебиралась в новый дом без его ведома", — отметила в описании автор видео.

Как выяснилось, родители Роджерс купили этот дом и сдавали в аренду с намерением в будущем продать его дочери и ее мужу.

"Я сосредоточилась на том, чтобы сделать пространство уютным и гостеприимным, организовав каждый уголок и добавив личные штрихи, которые заставят моего мужа улыбнуться. Было так трудно ничего ему не говорить, потому что я не умею хранить секреты, но все удалось", — рассказывает женщина в интервью изданию Newsweek.

Аман встречает свою жену Фото: Instagram

Когда супруги воссоединились, то сразу приехали в этот дом под видом осмотра крыши. Узнав, что это теперь их общий дом, муж сказал: "Это какое-то безумие".

"Лицо Амана было неоценимым — полностью шокированным и растерянным. Улыбка не сходила с его лица. Также он почувствовал облегчение, что не придется заниматься переездом и декорированием, потому что он проведет дома всего несколько недель. Мы оба были в восторге, что встретим Рождество в собственном доме", — поделилась Алексис.

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