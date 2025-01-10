"Це якесь божевілля": військовий пережив шок, повернувшись додому після 11 місяців служби
22-річна Алексіс Роджерс розповіла про емоційний момент, як вона організувала "ідеальне" повернення свого чоловіка додому.
Американський військовий Аман, який 11 місяців провів на службі за кордоном, повернувся додому на свята й отримав один з найбільших сюрпризів у своєму житті. Його дружина, Алексіс Роджерс, таємно перевезла усі їхні речі у новий будинок. Цей курйозний ролик завірусився у TikTok, зібравши 4 мільйони переглядів, безліч вподобайок та інших реакцій.
22-річна жінка розповіла про емоційний момент, зокрема, як вона організувала "ідеальне" повернення свого чоловіка додому.
"Коли ти забираєш коханого з 11-місячної служби й він не знає, що останні два з половиною тижні ти перебиралась в новий будинок без його відома", — зазначила в описі авторка відео.
Як з’ясувалось, батьки Роджерс купили цей будинок і здавали в оренду з наміром у майбутньому продати його дочці та її чоловікові.
"Я зосередилася на тому, щоб зробити простір затишним і гостинним, організувавши кожен куточок та додавши особисті штрихи, які змусять мого чоловіка посміхнутися. Було так важко нічого йому не казати, бо я не вмію зберігати секрети, але все вдалося", — розповідає жінка в інтерв’ю виданню Newsweek.
Коли подружжя возз'єдналося, то відразу приїхало до цього будинку під виглядом огляду даху. Дізнавшись, що це тепер їхній спільний дім, чоловік сказав: "Це якесь божевілля".
"Обличчя Амана було неоціненним — повністю шокованим і розгубленим. Посмішка не сходила з його обличчя. Також він відчув полегшення, що не доведеться займатися переїздом та декоруванням, бо він проведе вдома лише кілька тижнів. Ми обоє були в захваті, що зустрінемо Різдво у власному будинку", — поділилась Алексіс.
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