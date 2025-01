На горищі 132-річного будинку пара знайшла скриню з сюрпризом (фото)

За два роки господарі знайшли чимало цікавих речей. Одна із них, старовинна скриня на горищі, привернула найбільше уваги.

Кортні та Метью Вайли досліджували горище свого старого будинку в Каліфорнії (США), зведеного у 1893 році, й знайшли старовинну скриньку з сюрпризом всередині. Детальніше про це подружжя розповідає на своїй сторінці у TikTok.

Пара займалась ремонтом своєї оселі протягом останніх двох років. За цей час вони знайшли чимало цікавих речей. Одна із них, старовинна скриня на горищі, привернула найбільше уваги.

Таємнича скринька

"Першою нашою реакцією був шок. Я ніколи не бачила і навіть не уявляла собі такої великої музичної скриньки. За формою вона справді схожа на труну, тому перед тим, як чоловік відкрив її, я почала хвилюватися, що може бути всередині", — розповіла жінка в інтерв'ю журналу Newsweek.

На відео показано, як Кортні підіймається на горище, де Метью збирається відкрити скриню. Далі починає грати мелодія "Весільний хор", також відома як "Here Comes the Bride".

"Ще один день, ще один знайдений скарб!" — зазначила власниця оселі в описі до відео.

Таємнича скриня на горищі Фото: TikTok

Як з’ясувалось, Вайли купили будинок у неприбуткової організації, яка займається збереженням історичних пам'яток. Раніше житло належало самотній людині, яка заповіла його волонтерам.

"Тут збереглись усі речі колишніх власників. Два роки по тому ми досі розкриваємо таємниці будинку, включаючи приховані відсіки та неоціненні антикварні речі", — додає Кортні.

Реакція людей

Користувачі мережі у коментарях почали активно ділитися своїми думками.

"Це моя мрія";

"Боже мій! Трохи моторошно, але така класна знахідка!";

"Схоже, вона в чудовому стані. Вітаю!";

"Тепер у мене в голові є привиди";

"Ви будете прокидатися посеред ночі під звуки цієї музичної скриньки у формі труни".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час ремонтних робіт на одній з вілл у Відні (Австрія) робітники знайшли у скрині дивовижний скарб. За попередніми оцінками, там зберігалось близько 30 кілограмів "монет Моцарта" з чистого золота. Їхня вартість оцінюється у 2,3 мільйона євро (близько 100,5 млн грн).

Крім того, студенти університету були вражені, коли відчинили таємничі двері у своїй кімнаті в гуртожитку й побачили моторошну сцену, наче з фільму жахів.