"Завжди носив ці вуса": випадкова знахідка доньки розкрила таємне минуле батька (фото)
Мешканка США випадково перебирала старі речі та наткнулася на посвідчення свого батька 40-річної давнини. Коли жінка оприлюднила документи, її історія стала вірусною у соціальних мережах і виклика жваве обговорення цієї історії.
40-річна американка Ешлі перевірила старі речі свого покійного тата Баррі та наткнулася на посвідчення 1980-х років. Саме тоді чоловік працював у всесвітньо відомій корпорації Apple, йдеться у дописі на платформі Reddit.
Сама жінка розповідає, що хоч вона і народилася в 1984 році, але її батько працював в компанії Apple. За її словами, батьки познайомилися в місті Шарлотт, Північна Кароліна, у лютому 1981 року — якраз через місяць після того, як було зроблене фото для посвідчення.
Вона пояснила, що вирішила поділитися цією історією після того, як її мама, перебираючи старий гаманець тата, найшла кілька старих посвідчень, серед яких — те саме, що спричинило такий резонанс щодо цієї історії. У дитинстві Ешлі неправильно уявляла собі татову роботу — думала, що він продає справжні яблука й що він Лайонел Річі, бо мав схожу зачіску і вуса.
Жінка розповідає, що тато працював в Apple до 1989 року. За цей час він багато подорожував — відвідував конференції та навіть зустрічався зі Стівом Джобсом. Після того він продовжив займатися інноваціями, а потім творив сервіс доставки продуктів WeShop, який обслуговував зайнятих людей і літніх клієнтів.
"Він був найвеселішою людиною, яку я коли-небудь знала. І ця вся історія з його кумедною ID-карткою Apple точно розвеселила б його", — сказала Ешлі для видання Newsweek.
Донька експрацівника Apple відзначає, що хоч фото й стало вірусним, та жоден з колишніх працівників Apple поки не впізнав Баррі. Сам чоловік пішов з життя у серпні 2020 року, а Ешлі додала, що тато "до самого останнього дня носив вуса".
"Я ніколи не бачила його без них. Іноді він підіймав вуса вгору, і я просто вмирала зі сміху", — зізнається жінка.
Реакція користувачів
Історія зворушила тисячі користувачів Reddit, які висловлювали свої думки щодо цієї вірусної історії. Найбільше дописувачі відзначили наступні репліки:
- "А він зберіг свої акції? Ти зараз це постиш з приватного острова? Дуже круто, до речі".
- "Моя перша нормальна робота була в Apple влітку 1998-го… Акції тоді коштували десь 30 центів. Я не купив жодної і пропив усе до копійки";
- "У 1998-му Apple ще не виглядала як безпрограшна ставка. iMac наробив шуму, але OSX і iPod’и були ще далеко. Я б тоді не ризикнув вкладатися"
- "Ще у 2001-му я працював на пошті біля університету й бачив, як швидко зростає Apple. Моя лінь коштувала мені ранньої пенсії";
- "Інколи старі речі можуть здивувати нас. Ось тому деякі варто все-таки зберігати".
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