"Завжди носив ці вуса": випадкова знахідка доньки розкрила таємне минуле батька (фото)

Мешканка США випадково перебирала старі речі та наткнулася на посвідчення свого батька 40-річної давнини. Коли жінка оприлюднила документи, її історія стала вірусною у соціальних мережах і виклика жваве обговорення цієї історії.

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40-річна американка Ешлі перевірила старі речі свого покійного тата Баррі та наткнулася на посвідчення 1980-х років. Саме тоді чоловік працював у всесвітньо відомій корпорації Apple, йдеться у дописі на платформі Reddit.

Сама жінка розповідає, що хоч вона і народилася в 1984 році, але її батько працював в компанії Apple. За її словами, батьки познайомилися в місті Шарлотт, Північна Кароліна, у лютому 1981 року — якраз через місяць після того, як було зроблене фото для посвідчення.

Посвідчення колишнього працівника Apple (фото: Reddit)

Вона пояснила, що вирішила поділитися цією історією після того, як її мама, перебираючи старий гаманець тата, найшла кілька старих посвідчень, серед яких — те саме, що спричинило такий резонанс щодо цієї історії. У дитинстві Ешлі неправильно уявляла собі татову роботу — думала, що він продає справжні яблука й що він Лайонел Річі, бо мав схожу зачіску і вуса.

Жінка розповідає, що тато працював в Apple до 1989 року. За цей час він багато подорожував — відвідував конференції та навіть зустрічався зі Стівом Джобсом. Після того він продовжив займатися інноваціями, а потім творив сервіс доставки продуктів WeShop, який обслуговував зайнятих людей і літніх клієнтів.

"Він був найвеселішою людиною, яку я коли-небудь знала. І ця вся історія з його кумедною ID-карткою Apple точно розвеселила б його", — сказала Ешлі для видання Newsweek.

Донька експрацівника Apple відзначає, що хоч фото й стало вірусним, та жоден з колишніх працівників Apple поки не впізнав Баррі. Сам чоловік пішов з життя у серпні 2020 року, а Ешлі додала, що тато "до самого останнього дня носив вуса".

"Я ніколи не бачила його без них. Іноді він підіймав вуса вгору, і я просто вмирала зі сміху", — зізнається жінка.

Реакція користувачів

Історія зворушила тисячі користувачів Reddit, які висловлювали свої думки щодо цієї вірусної історії. Найбільше дописувачі відзначили наступні репліки:

"А він зберіг свої акції? Ти зараз це постиш з приватного острова? Дуже круто, до речі".

"Моя перша нормальна робота була в Apple влітку 1998-го… Акції тоді коштували десь 30 центів. Я не купив жодної і пропив усе до копійки";

"У 1998-му Apple ще не виглядала як безпрограшна ставка. iMac наробив шуму, але OSX і iPod’и були ще далеко. Я б тоді не ризикнув вкладатися"

"Ще у 2001-му я працював на пошті біля університету й бачив, як швидко зростає Apple. Моя лінь коштувала мені ранньої пенсії";

"Інколи старі речі можуть здивувати нас. Ось тому деякі варто все-таки зберігати".

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