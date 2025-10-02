Знахідка з минулого: дочка натрапила на підліткове посвідчення мами й була зворушена (відео)

Айрі Коллінз зі США випадково переглядала документи, як натрапила на старий студентський квиток своєї мами у приблизно тому самому віці. Побачене змусило її пережити емоційне усвідомлення схожості ситуації.

Американка говорить, що її мама Лариса Лінн народила її в 19 та виховувала дівчинку сама без підтримки інших, про що розповіла Айрі в TikTok.

Відео Айрі стало популярним — набрало понад 1,4 млн переглядів. Жінка говорить, що її мамі довелося пройти шлях мами-одиначки без підтримки.

"Я зрозуміла, наскільки вона була молодою, коли мала мене, паралельно здобувала освіту й намагалася впоратися з усім самотужки. Це змусило мене ще більше цінувати всі її жертви протягом цих років", — розповіла пані Коллінз виданню Newsweek.

Як каже Айрі у своєму відео, її мама Лариса завжди "робила так, ніби це було легко". Частково допомагала й розширена підтримка з боку друзів і родини.

"Вони відіграли величезну роль, піклуючись про мене під час її навчання та роботи на кількох роботах. Дідусь, бабуся й тітки завжди знаходили час, щоб брати мене у відпустки, на спортивні події та інші активності", — додає жінка.

Айрі та її мама Лариса

Втім, основна відповідальність лежала саме на Лінн. За словами доньки, мама завжди дбала, щоб у неї було все необхідне — хоча вона не мала змоги насолоджуватися молодістю, бо весь її час займали "робота й навчання".

"Кожна копійка йшла на оплату рахунків і створення мені щасливого дитинства. Коли я була маленькою, вона малювала мене з натури. Ми сиділи на кухні, і вона створювала полотно з моїм зображенням. Мені треба було сидіти нерухомо, але спостерігати, як вона творить, було надзвичайно захопливо", — згадує Айрі.

Знайдене посвідчення також нагадало їй, наскільки мама надихнула її на вибір професії. Крім того, сама героїня історії пройшла схожий шлях — коли дівчина виявила в 17, що завагітніла, то саме мама допомогла американці в найскладніші часи.

"Моя мама — це втілення материнства. Вона є ідеальним прикладом любові, сили й самопожертви, якому я хочу слідувати. Мій ролик — це вшанування сили й любові мами, але також нагадування іншим молодим матерям-одиначкам, що можна виростити щасливих і коханих дітей, навіть коли здається, що це неможливо", — сказала Айрі Коллінз.

