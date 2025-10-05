Найти отличный жест среди других: головоломка для супервнимательных людей (фото)

Чаще всего загадки с оптическими иллюзиями бывают непростыми для решения, но хорошо помогают тренировать наше внимание. Решение таких задач дает возможность отвлечься от стрессовых ситуаций, улучшить концентрацию и краткосрочную память.

Британское издание The Mirror подготовило необычное и оригинальное задание, которое позволит проверить внимательность и способность сфокусироваться на задании.

Перед вами — изображение с большим количеством жестов, которые расположены в хаотичном порядке. Перед выполнением задания советуем учесть одно обстоятельство — вам нужна максимальная концентрация.

Ваша задача — найти лишь один жест, который отличается от всех остальных. То есть, созданная пальцами фигура должна отличаться от присутствующих на рисунке. На выполнение задания у вас будет до 15 секунд.

Найдите за 15 секунд отличный жест среди других Фото: The Mirror

Сравните каждый жест на фотографии с другими по форме, цвету и образованной фигуре. Если сразу не удалось найти, то советуем разделить изображение на сектора и изучить тщательно все элементы.

Если у Вас возникли проблемы, тогда вот вам ключевая подсказка — рассмотрите тщательнее формы жестов, обратите внимание на конфигурацию пальцев. Это позволит увидеть ту самую деталь, которая поможет вам справиться с задачей.

Ответ на головоломку Фото: The Mirror

Выполнение таких упражнений предотвращает различные заболевания, также помогает отвлечься во время стрессовых ситуаций и во время воздушных тревог. Благодаря таким задачам вы сохраняете остроту зрения и ясность мышления.

