Знайти відмінний жест серед інших: головоломка для суперуважних людей (фото)

Найчастіше загадки з оптичними ілюзіями бувають непростими для розв'язку, але добре допомагають тренувати нашу увагу. Розв'язок таких завдань дає нагоду відволіктися від стресових ситуацій, покращити концентрацію та короткострокову пам'ять.

Британське видання The Mirror підготувало незвичне та оригінальне завдання, яке дозволить перевірити уважність та здатність сфокусуватися на завданні.

Перед вами — зображення з великою кількістю жестів, які розташовані в хаотичному порядку. Перед виконанням завдання радимо врахувати одну обставину — вам потрібна максимальна концентрація.

Ваша задача — знайти лише один жест, який відрізняється від усіх інших. Тобто, створена пальцями фігура повинна відрізнятися від присутніх на малюнку. На виконання завдання у вас буде до 15 секунд.

Знайдіть за 15 секунд відмінний жест серед інших Фото: The Mirror

Порівняйте кожен жест на світлині з іншими за формою, кольором та утвореною фігурою. Якщо відразу не вдалося знайти, то радимо розділити зображення на сектори та вивчити ретельно всі елементи.

То як — Вам вдалося знайти відмінний жест від інших? Скільки часу вам знадобилося?

Якщо у Вас виникли проблеми, тоді ось вам ключова підказка — роздивіться ретельніше форми жестів, зверніть увагу на конфігурацію пальців. Це дасть змогу побачити ту саму деталь, яка допоможе вам впоратися із завданням.

Відповідь на головоломку Фото: The Mirror

Виконання таких вправ запобігає різним захворюванням, також допомагає відволіктися під стресових ситуацій та під час повітряних тривог. Завдяки таким завданням ви зберігаєте гостроту зору та ясність мислення.

