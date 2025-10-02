Треск в машине женщины озадачил механиков, но затем она узнала правду (видео)

Жительница Нью-Йорка Алекс Неварес пережила настоящий стресс, услышав странный треск в своей машине. Сначала она решила, что причина в серьезной поломке или даже в грызунах, которые уже однажды оставляли следы в ее автомобиле.

Позже Неварес нашла разгадку сама. Своей историей американка поделилась в одном из видео в TikTok.

Звук впервые появился после длительной поездки, и Неварес запаниковала, полагая, что это может быть "крысиное гнездо в моторе". Поиск в интернете показал, что шум мог быть вызван низким уровнем охлаждающей жидкости, поэтому женщина отправилась к механику. Однако в сервисе никаких подозрительных звуков не обнаружили.

Только позже Неварес нашла разгадку сама: сидя в машине, она заметила, что треск идет не из двигателя, а из колонок. Источником оказался аудиотрек "камин", встроенный в функцию "Звуки природы" мультимедийной системы автомобиля.

"Когда поняла, насколько это глупо, я не могла не посмеяться", — рассказала она.

Реакция соцсетей

Неварес поделилась видео с этим курьезным открытием в TikTok, где ролик уже собрал более 300 тысяч просмотров за короткое время. Пользователи начали оставлять свои истории о нелепых автомобильных ситуациях.

"Я позвонил в AAA, думая, что потерял ключи, а потом увидел их в замке зажигания";

"Мы полностью разобрали дверь машины из-за шума, а оказалось, что там каталась монета";

"Я приехал в сервис из-за лампочки Check Engine. В итоге выяснилось, что просто плохо закрыл крышку бензобака".

