Треск в машине женщины озадачил механиков, но затем она узнала правду (видео)

Водитель расстроенно держится за голову возле открытого капота машины, пока механик ищет источник странного шума
Звук впервые появился после длительной поездки, но механики не смогли помочь женщине | Фото: Freepik

Жительница Нью-Йорка Алекс Неварес пережила настоящий стресс, услышав странный треск в своей машине. Сначала она решила, что причина в серьезной поломке или даже в грызунах, которые уже однажды оставляли следы в ее автомобиле.

Позже Неварес нашла разгадку сама. Своей историей американка поделилась в одном из видео в TikTok.

Звук впервые появился после длительной поездки, и Неварес запаниковала, полагая, что это может быть "крысиное гнездо в моторе". Поиск в интернете показал, что шум мог быть вызван низким уровнем охлаждающей жидкости, поэтому женщина отправилась к механику. Однако в сервисе никаких подозрительных звуков не обнаружили.

Только позже Неварес нашла разгадку сама: сидя в машине, она заметила, что треск идет не из двигателя, а из колонок. Источником оказался аудиотрек "камин", встроенный в функцию "Звуки природы" мультимедийной системы автомобиля.

"Когда поняла, насколько это глупо, я не могла не посмеяться", — рассказала она.

Реакция соцсетей

Неварес поделилась видео с этим курьезным открытием в TikTok, где ролик уже собрал более 300 тысяч просмотров за короткое время. Пользователи начали оставлять свои истории о нелепых автомобильных ситуациях.

  • "Я позвонил в AAA, думая, что потерял ключи, а потом увидел их в замке зажигания";
  • "Мы полностью разобрали дверь машины из-за шума, а оказалось, что там каталась монета";
  • "Я приехал в сервис из-за лампочки Check Engine. В итоге выяснилось, что просто плохо закрыл крышку бензобака".

