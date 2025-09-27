Пастор попросил прихожанина отдать свою землю церкви "по воле Бога" (видео)

В Гондурасе разгорелся скандал вокруг пастора евангелической церкви Хорхе Помпы, который в прямой речи со сцены заявил, что Бог "повелел" прихожанину передать свою землю церкви.

Видеозапись с проповедью быстро распространилась в соцсетях Латинской Америки, вызвав бурные дебаты. Об этом пишет Oddity Central.

На ролике видно, как пастор обращается к растерянному мужчине, утверждая, что ночью услышал голос Бога. По словам Помпы, Господь потребовал отдать землю как акт веры, пообещав взамен щедрое вознаграждение.

"Если он отдаст мне землю, то получит от Бога больше, чем имеет сейчас", — сказал пастор, добавив, что речь идет о сотнях тысяч долларов благословения.

Несмотря на сомнения прихожанина, Помпа настаивал, что ему нужны его документы и земля прямо сейчас.

"Ты готов? Как можно что-то продавать Богу, если Он дал тебе все?" — спрашивал пастор.

Реакция соцсетей

Видео вызвало возмущение у пользователей. Большинство обвинило пастора в злоупотреблении доверием и манипуляциях.

"Это должно расследоваться компетентными органами, это нападение во всех смыслах", — отметил один из комментаторов.

Некоторые, напротив, стали на сторону пастора, утверждая, что он лишь "исполняет волю Божью". Однако религиоведы подчеркивают, что подобные действия подрывают доверие к церкви.

"Духовные лидеры обязаны сохранять честность и наставлять прихожан, а не использовать имя Бога для материальной выгоды", — отметил теолог Хуан Карлос Сото.

История стала вирусной и вновь подняла вопрос о границах власти религиозных лидеров и защите верующих от манипуляций. В обществе звучат призывы к расследованию инцидента и правовой оценке действий пастора.

