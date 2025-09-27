Пастор попросив парафіянина віддати свою землю церкві "з волі Бога" (відео)

У Гондурасі розгорівся скандал навколо пастора євангельської церкви Хорхе Помпи, який у прямій мові зі сцени заявив, що Бог "повелів" парафіянину передати свою землю церкві.

Відеозапис із проповіддю швидко поширився в соцмережах Латинської Америки, викликавши бурхливі дебати. Про це пише Oddity Central.

На ролику видно, як пастор звертається до розгубленого чоловіка, стверджуючи, що вночі почув голос Бога. За словами Помпи, Господь зажадав віддати землю як акт віри, пообіцявши натомість щедру винагороду.

"Якщо він віддасть мені землю, то отримає від Бога більше, ніж має зараз", — сказав пастор, додавши, що йдеться про сотні тисяч доларів благословення.

Попри сумніви парафіянина, Помпа наполягав, що йому потрібні його документи й земля просто зараз.

"Ти готовий? Як можна щось продавати Богові, якщо Він дав тобі все?" — запитував пастор.

Реакція соцмереж

Відео викликало обурення у користувачів. Більшість звинуватила пастора у зловживанні довірою та маніпуляціях.

"Це має розслідуватися компетентними органами, це напад у всіх сенсах", — зазначив один із коментаторів.

Дехто, навпаки, став на бік пастора, стверджуючи, що він лише "виконує волю Божу". Однак релігієзнавці підкреслюють, що такі дії підривають довіру до церкви.

"Духовні лідери зобов'язані зберігати чесність і наставляти парафіян, а не використовувати ім'я Бога для матеріальної вигоди", — зазначив теолог Хуан Карлос Сото.

Історія стала вірусною і знову підняла питання про межі влади релігійних лідерів і захист вірян від маніпуляцій. У суспільстві лунають заклики до розслідування інциденту і правової оцінки дій пастора.

