СвітФан

Тріск у машині жінки спантеличив механіків, але потім вона дізналася правду (відео)

Водій засмучено тримається за голову біля відкритого капота машини, поки механік шукає джерело дивного шуму
Звук уперше з'явився після тривалої поїздки, але механіки не змогли допомогти жінці | Фото: Freepik

Мешканка Нью-Йорка Алекс Неварес пережила справжній стрес, почувши дивний тріск у своїй машині. Спочатку вона вирішила, що причина в серйозній поломці або навіть у гризунах, які вже одного разу залишали сліди в її автомобілі.

Пізніше Неварес знайшла розгадку сама. Своєю історією американка поділилася в одному з відео в TikTok.

Звук вперше з'явився після тривалої поїздки, і Неварес запанікувала, вважаючи, що це може бути "щуряче гніздо в моторі". Пошук в інтернеті показав, що шум міг бути спричинений низьким рівнем охолоджувальної рідини, тому жінка вирушила до механіка. Однак у сервісі жодних підозрілих звуків не виявили.

Тільки пізніше Неварес знайшла розгадку сама: сидячи в машині, вона помітила, що тріск йде не з двигуна, а з колонок. Джерелом виявився аудіотрек "камін", вбудований у функцію "Звуки природи" мультимедійної системи автомобіля.

"Коли зрозуміла, наскільки це нерозумно, я не могла не посміятися", — розповіла вона.

Реакція соцмереж

Неварес поділилася відео з цим курйозним відкриттям у TikTok, де ролик уже зібрав понад 300 тисяч переглядів за короткий час. Користувачі почали залишати свої історії про безглузді автомобільні ситуації.

  • "Я зателефонував в AAA, думаючи, що загубив ключі, а потім побачив їх у замку запалювання";
  • "Ми повністю розібрали двері машини через шум, а виявилося, що там каталася монета";
  • "Я приїхав у сервіс через лампочку Check Engine. У підсумку з'ясувалося, що просто погано закрив кришку бензобака".

