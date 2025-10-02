Тріск у машині жінки спантеличив механіків, але потім вона дізналася правду (відео)

Мешканка Нью-Йорка Алекс Неварес пережила справжній стрес, почувши дивний тріск у своїй машині. Спочатку вона вирішила, що причина в серйозній поломці або навіть у гризунах, які вже одного разу залишали сліди в її автомобілі.

Пізніше Неварес знайшла розгадку сама. Своєю історією американка поділилася в одному з відео в TikTok.

Звук вперше з'явився після тривалої поїздки, і Неварес запанікувала, вважаючи, що це може бути "щуряче гніздо в моторі". Пошук в інтернеті показав, що шум міг бути спричинений низьким рівнем охолоджувальної рідини, тому жінка вирушила до механіка. Однак у сервісі жодних підозрілих звуків не виявили.

Тільки пізніше Неварес знайшла розгадку сама: сидячи в машині, вона помітила, що тріск йде не з двигуна, а з колонок. Джерелом виявився аудіотрек "камін", вбудований у функцію "Звуки природи" мультимедійної системи автомобіля.

"Коли зрозуміла, наскільки це нерозумно, я не могла не посміятися", — розповіла вона.

Неварес поділилася відео з цим курйозним відкриттям у TikTok, де ролик уже зібрав понад 300 тисяч переглядів за короткий час. Користувачі почали залишати свої історії про безглузді автомобільні ситуації.

"Я зателефонував в AAA, думаючи, що загубив ключі, а потім побачив їх у замку запалювання";

"Ми повністю розібрали двері машини через шум, а виявилося, що там каталася монета";

"Я приїхав у сервіс через лампочку Check Engine. У підсумку з'ясувалося, що просто погано закрив кришку бензобака".

