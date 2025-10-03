Сданный девушкой тест ДНК раскрыл истинные причины постоянных конфликтов с отцом (фото)

16-летняя американка постоянно конфликтовала с отцом из-за его отношения к ней. Когда один из родственников намекнул девушке, что этот человек не является биологическим папой, то девушка решила проверить их родство с помощью теста ДНК.

Related video

Его результаты открыли неприятную правду о маме героини истории и "отце", говорится в заметке американки в Reddit.

Она пишет, что ее "папа" всегда иначе относился к ней, чем к ее братьям и сестрам в возрасте 15, 12 и 11 лет. Несмотря на близость с почти ровесницей сестрой, муж полностью поддерживал всю троицу, кроме нее.

"Он никогда не приходил на мои концерты. Ему не было интересно то, что нравилось мне. Когда я обращалась к нему за поддержкой, он меня отталкивал. Он всегда покупал братьям и сестре игрушки, сладости или еще что-то, а мне — никогда", — вспоминает девушка, добавляя, что когда мамы не было дома ее или отправляли ночевать к друзьям или родственникам, или заставляли сидеть в комнате одну.

Героиня истории часто плакала и говорила матери об этом. Женщина заверила, что это из-за схожести характеров и конфликтов, хотя девушка клянется, что никогда не вступала с ним в споры из-за бесполезности что-то доказать этому человеку.

"А несколько месяцев назад один родственник рассказал мне, что он мне не отец. Мама тогда встречалась и с ним, и с моим биологическим отцом. "Папа" знал об этом и сказал, что не будет ее "делить", поэтому мама выбрала его. Когда оказалось, что я — не его ребенок, он сказал, что не против, чтобы она меня оставила, но если я не его, то он хочет собственного ребенка. Они сделали ДНК-тест, и действительно, я не его. Поэтому моя сестра родилась так скоро после меня — из-за этого обещания", — пишет девушка.

Тест ДНК раскрыл неприятную правду Фото: Pexels

Узнав правду и получив доказательства, она сказала обо всем родителям. "Папа" ответил, что теперь может называть его Дрейком, а не папой.

"Мама же была совсем не в восторге. Она ежедневно, иногда по несколько раз в день, допрашивала меня, кто рассказал. На нее давили несколько родственников, чтобы быть честной, и она не знала, кто именно сказал, а я отказалась называть. И даже если это было не совсем правильно — делать тест за ее спиной, но я рада, что узнала все сейчас", — честно пишет американка.

Далее выплыла еще одна неприятная правда: у героини истории нет средств на обучение в колледже, которые имеют ее братья и сестра. Сам "папа" прямо говорит, что как только девушке стукнет 18, то не желает больше видеть на пороге ее дома.

"Он сказал, что я никогда не была его, что он меня никогда не любил и что хочет хотя бы один год прожить только со "своей" семьей. Маме же важно только выяснить, кто мне рассказал правду. Она даже пыталась меня наказать, говорила, что я обязана сказать, потому что никто не имеет права открывать ребенку такие вещи без родителей, которые должны быть рядом. Она также заявила, что тот, кто это сделал, — тоже плохой человек, потому что поощряет меня скрывать правду от матери намеренно, чтобы тот человек избежал последствий", — пишет девушка и спрашивает совета в сети, как ей быть.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению девушки, юзеры поддержали ее в стремлении пройти эту трудную историю. Больше всего поддержки получили такие реплики, как действовать девушке в этот момент:

"Я в шоке от прочитанного. Матери только интересно, кто выдал ее секрет, а отец — тот вообще ни о ком не думает. Пора думать, как уходить из этой семьи";

"Советую найти биологического папу и его семью. Там точно не должны отказать тебе, чем эти бездушные люди";

"Честно говоря, Дрейк — еще тот козел, а твоя мама — настоящая катастрофа";

"Я хочу сказать, что тебе стоит съездить к родственникам. Если уж такое дело, тогда лучше переехать оттуда. И жалуйся родственникам публично на Дрейка и мать, чтобы их привели в чувство. Если это возможно".

Ранее Фокус сообщал, что девушка сделала ДНК-тест и была ошеломлена результатом. Девушка и ее брат ради развлечения сделали тест и узнали, что их мать изменяла отцу с другим.

Впоследствии стало известно, как тест ДНК разоблачил многолетнюю ложь матери и развалил брак родителей. Несмотря на заверения матери, что биологический отец не хотел детей и исчез еще во время ее беременности, парень решил сделать ДНК-тест.