Зданий дівчиною тест ДНК розкрив істинні причини постійних конфліктів з батьком (фото)

16-річна американка постійно конфліктувала з батьком через його ставлення до неї. Коли один з родичів натякнув дівчині, що цей чоловік не є біологічним татом, то дівчина вирішила перевірити їхню спорідненість за допомогою теста ДНК.

Його результати відкрили неприємну правду про маму героїні історії та "батька", йдеться в дописі американки в Reddit.

Вона пише, що її "тато" завжди інакше ставився до неї, ніж до її братів і сестер віком 15, 12 та 11 років. Попри близькість з майже ровесницею сестрою, чоловік повністю підтримував усю трійцю, окрім неї.

"Він ніколи не приходив на мої концерти. Йому не було цікаво те, що подобалося мені. Коли я зверталася до нього по підтримку, він мене відштовхував. Він завжди купував братам і сестрі іграшки, солодощі чи ще щось, а мені — ніколи", — згадує дівчина, додаючи, що коли мами не було вдома її або відправляли ночувати до друзів чи родичів, або змушували сидіти в кімнаті саму.

Героїня історії часто плакала та говорила матері про це. Жінка запевнила, що це через схожість характерів і конфлікти, хоча дівчина присягається, що ніколи не вступала з ним у суперечки через марність щось довести цій людині.

"А кілька місяців тому один родич розповів мені, що він мені не батько. Мама тоді зустрічалася і з ним, і з моїм біологічним батьком. "Тато" знав про це й сказав, що не буде її "ділити", тож мама обрала його. Коли виявилося, що я — не його дитина, він сказав, що не проти, щоб вона мене залишила, але якщо я не його, то він хоче власну дитину. Вони зробили ДНК-тест, і справді, я не його. Тому моя сестра народилася так скоро після мене — через цю обіцянку", — пише дівчина.

Тест ДНК розкрив неприємну правду Фото: Pexels

Дізнавшись правду й отримавши докази, вона сказала про все батькам. "Тато" відповів, що тепер може називати його Дрейком, а не татом.

"Мама ж була зовсім не в захваті. Вона щодня, інколи по кілька разів на день, допитувала мене, хто розповів. На неї тиснули кілька родичів, щоб бути чесною, і вона не знала, хто саме сказав, а я відмовилась називати. І навіть якщо це було не зовсім правильно — робити тест за її спиною, але я рада, що дізналась все зараз", — чесно пише американка.

Далі випливла ще одна неприємна правда: у героїні історії немає коштів на навчання в коледжі, які мають її брати та сестра. Сам "тато" прямо каже, що як тільки дівчині стукне 18, то не бажає більше бачити на порозі її будинку.

"Він сказав, що я ніколи не була його, що він мене ніколи не любив і що хоче хоча б один рік прожити лише зі "своєю" родиною. Мамі ж важливо тільки з’ясувати, хто мені розповів правду. Вона навіть намагалася мене покарати, казала, що я зобов’язана сказати, бо ніхто не має права відкривати дитині такі речі без батьків, які мали б бути поруч. Вона також заявила, що той, хто це зробив, — теж погана людина, бо заохочує мене приховувати правду від матері навмисно, аби та людина уникнула наслідків", — пише дівчина та питає поради в мережі, як їй бути.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису дівчини, юзери підтримали її в прагненні пройти цю важку історію. Найбільше підтримки отримали такі репліки, як діяти дівчині в цей момент:

"Я в шоці від прочитаного. Матері лише цікаво, хто видав її секрет, а батько — той взагалі ні про кого не думає. Пора думати, як йти з цієї родини";

"Раджу знайти біологічного тата та його родину. Там точно не повинні відмовити тобі, аніж ці бездушні люди";

"Чесно кажучи, Дрейк — ще той козел, а твоя мама — справжня катастрофа";

"Я хочу сказати, що тобі варто з'їхати до родичів. Якщо вже аж така справа, тоді краще переїхати звідти. І скаржся родичам публічно на Дрейка та матір, аби їх привели до тями. Якщо це можливо".

