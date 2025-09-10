Гірка правда: тест ДНК викрив багаторічну брехню матері та розвалив шлюб батьків (фото)

19-річний юнак із США підозрював, що чоловік, який його виховував, насправді не є його рідним татом. Попри запевнення матері, що біологічний батько не хотів дітей і зник ще під час її вагітності, хлопець вирішив зробити ДНК-тест.

Результат відкрив неочікуване — мати хлопця багато років вводила його в оману щодо його біологічного батька, йдеться в дописі юнака в Reddit.

Повідомлення стало популярним на платформі — набрало понад 12 тис. реакцій та сотні коментарів. За словами хлопця,що ще в підлітковому віці він почав мати проблеми зі здоров’ям, і лікарям була потрібна повна медична історія родини.

За його словами, тоді "мама клялася, що зверталася до біологічно батька, але він відмовився допомогти". Рік тому тітка (сестра матері) порадила юнакові самостійно пошукати відповіді, а тому юнак склав тест ДНК.

Результати тестування вивели його на рідну тітку з боку біологічного батька. Так розкрилася правда — його обманювали роками, адже рідний чоловік узагалі за ці роки не знав про існування сина.

"Він одразу надав мені потрібну медичну інформацію і навіть сказав, що готовий стати донором, якщо буде потрібно", — розповів хлопець.

За його словами, біологічний батько постійно просив вибачення й наполягав, що мати ніколи не повідомляла йому про вагітність. Коли юнак прийшов до матері, вона спершу заперечувала, а згодом визнала факт обману.

Вона розповіла, що вона зрадила його біологічному батьку та видала свою вагітність від нового обранця, що став йому "батьком". Свою історію про "відмову" вона вигадала, щоб побудувати "нормальну сім’ю" з новим "татом".

Юнак розповів усе прийомному батькові, а той зрозумів, що його теж підставити й обманювали. Він вирішив не терпіти такого ставлення до себе та подав на розлучення з матір'ю герою історію

"Тато розлючений, що вона зробила його співучасником брехні й навіть ставила під загрозу моє лікування", — каже хлопець.

Згодом брати та сестри почали звинувачувати юнака в тому, що саме він став каталізатором розпаду батьківського шлюбу. Сам герой історії каже, що його цікавила правда, і те, що він відкрив, змусило його задуматися про це.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису на форумі, юзери повністю підтримали юнака в бажанні виявити правду. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Шкода чути про маму, але в тебе два чудових батьки";

"Ваша мама шокувала мене. Як таке можна було утнути?";

"Брехня все одно викрилася. І що вона думала, що це так просто зійде з рук?";

"Як мати дитини, я б просто світ перевернула догори дригом, аби знайти колишнього біологічного батька дитини. А тут — лише думка про себе та нерозкриття своєї таємниці";

"Просто нема слів, аби висловити те, що прочитав. Одне точно можу сказати, що ваша мати — справжнє стерво".

