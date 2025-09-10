Горькая правда: тест ДНК разоблачил многолетнюю ложь матери и развалил брак родителей (фото)

19-летний юноша из США подозревал, что мужчина, который его воспитывал, на самом деле не является его родным папой. Несмотря на заверения матери, что биологический отец не хотел детей и исчез еще во время ее беременности, парень решил сделать ДНК-тест.

Результат открыл неожиданное — мать парня много лет вводила его в заблуждение относительно его биологического отца, говорится в заметке юноши в Reddit.

Сообщение стало популярным на платформе — набрало более 12 тыс. реакций и сотни комментариев. По словам парня, что еще в подростковом возрасте он начал иметь проблемы со здоровьем, и врачам была нужна полная медицинская история семьи.

По его словам, тогда "мама клялась, что обращалась к биологическому отцу, но он отказался помочь". Год назад тетя (сестра матери) посоветовала юноше самостоятельно поискать ответы, а потому юноша сдал тест ДНК.

Результаты тестирования вывели его на родную тетю со стороны биологического отца. Так вскрылась правда — его обманывали годами, ведь родной муж вообще за эти годы не знал о существовании сына.

"Он сразу предоставил мне нужную медицинскую информацию и даже сказал, что готов стать донором, если потребуется", — рассказал парень.

По его словам, биологический отец постоянно просил прощения и настаивал, что мать никогда не сообщала ему о беременности. Когда юноша пришел к матери, она сначала отрицала, а впоследствии признала факт обмана.

Она рассказала, что она изменила его биологическому отцу и выдала свою беременность от нового избранника, ставшего ему "отцом". Свою историю об "отказе" она придумала, чтобы построить "нормальную семью" с новым "папой".

Юноша рассказал все приемному отцу, а тот понял, что его тоже подставляли и обманывали. Он решил не терпеть такого отношения к себе и подал на развод с матерью героя историю

"Папа в ярости, что она сделала его соучастником лжи и даже ставила под угрозу мое лечение", — говорит парень.

Впоследствии братья и сестры начали обвинять юношу в том, что именно он стал катализатором распада родительского брака. Сам герой истории говорит, что его интересовала правда, и то, что он открыл, заставило его задуматься об этом.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению на форуме, пользователи полностью поддержали юношу в желании выявить правду. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Жаль слышать о маме, но у тебя два замечательных родителя";

"Ваша мама шокировала меня. Как такое можно было выкинуть?";

"Ложь все равно разоблачилась. И что она думала, что это так просто сойдет с рук?";

"Как мать ребенка, я бы просто мир перевернула вверх дном, чтобы найти бывшего биологического отца ребенка. А здесь — только мысль о себе и нераскрытие своей тайны";

"Просто нет слов, чтобы выразить то, что прочитал. Одно точно могу сказать, что ваша мать — настоящая стерва".

