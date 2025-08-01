Мужчина искал биологических родителей 59 лет: тест ДНК раскрыл неожиданную правду (фото)

Житель Уэльса Саймон Протеро в течение 59 лет своей жизни пытался найти своих родных. Когда мужчина сдал тест ДНК, он смог узнать неожиданную правду о своем рождении, родителях и почему его бросили малышом.

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Господин Протеро рассказал, что его нашли младенцем, брошенным в городке Нит (Neath) в Уэльсе в конце лета 1966 года, сообщает People.

Впоследствии его усыновили, и он вырос в деревне всего в 10 милях от того места, где его нашли. Приемные родители, которые уже умерли, рассказали ему подробности о том дне, но многие вопросы оставались без ответа.

"Я не знаю, где я родился, когда именно, при каких обстоятельствах. Я не знаю, кто моя мать", — признался он в программе Long Lost Family.

Поиск биологической семьи стал для Саймона особенно важным после потери жены Хелен, на которой он женился в 1997 году и воспитывал троих детей. Она умерла в сентябре 2024 года от рака через девять месяцев после установления диагноза.

Саймон Протеро в кадре британского шоу Long Lost Family Фото: ITV

"Это очень тяжело. Но она бы хотела, чтобы я это сделал. Она бы поддержала меня", — сказал господин Протеро.

С помощью ДНК-тестирования он установил связь с большой семьей из Северного Уэльса. Один из родственников, мужчина с именем Ноэл, согласился пройти тест, чтобы подтвердить родственную связь. Впоследствии команда исследователей смогла установить личность его биологической матери.

Герой истории узнал, что она до сих пор жива, ей за 80, но пока не готова к встрече с сыном. Оказалось, что женщина родила Саймона, когда была молодой, холостой и без поддержки со стороны родственников.

Когда мужчина пытался пообщаться с биологической матерью, то получил категорический отказ.

"Я хотел бы встретиться с ней. Но, очевидно, пока что — нет. Так что нет", — сказал Протеро о ее решении.

Несмотря на отказ матери, Ноэл и три поколения большой семьи с радостью приняли Саймона. Они даже нашли старую фотографию женщины, которую считают его матерью. Старшие члены семьи вспомнили, что родственники из Северного Уэльса действительно иногда приезжали в гости, но детали сохранились слабо.

"Видимо, целый день надо, чтобы обойти всех. Я получил несколько ответов. Хотелось бы еще, но день был действительно хорошим", — говорил о своем воссоединении с другими членами семьи Саймон Протеро.

Ранее Фокус рассказывал, как ДНК-тест раскрыл тайну матери дочери. 33-летняя Кэтрин Валерио, которая считала себя португалкой, неожиданно узнала о своих египетских корнях и обнаружила семью, о существовании которой не подозревала.

Впоследствии стало известно, что две семьи узнали правду до дочерей 50 лет спустя. Муж Тони получил в подарок набор для анализа ДНК и решил воспользоваться им.