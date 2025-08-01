Чоловік шукав біологічних батьків 59 років: тест ДНК розкрив неочікувану правду (фото)

Мешканець Вельсу Саймон Протеро протягом 59 років свого життя намагався знайти своїх рідних. Коли чоловік здав тест ДНК, він зміг дізнатися неочікувану правду про своє народження, батьків і чому його покинули малюком.

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Пан Протеро розповів, що його знайшли немовлям, покинутим у містечку Ніт (Neath) у Вельсі наприкінці літа 1966 року, повідомляє People.

Згодом його всиновили, і він виріс у селі всього за 10 миль від того місця, де його знайшли. Прийомні батьки, які вже померли, розповіли йому подробиці про той день, але багато питань залишалося без відповіді.

"Я не знаю, де я народився, коли саме, за яких обставин. Я не знаю, хто моя мати", — зізнався він у програмі Long Lost Family.

Пошук біологічної родини став для Саймона особливо важливим після втрати дружини Гелен, з якою він одружився у 1997 році та виховував трьох дітей. Вона померла у вересні 2024 року від раку за дев’ять місяців після встановлення діагнозу.

Саймон Протеро у кадрі британського шоу Long Lost Family Фото: ITV

"Це дуже важко. Але вона б хотіла, щоб я це зробив. Вона б підтримала мене", — сказав пан Протеро.

За допомогою ДНК-тестування він встановив зв’язок із великою родиною з Північного Уельсу. Один із родичів, чоловік з іменем Ноел, погодився пройти тест, щоб підтвердити родинний зв’язок. Згодом команда дослідників змогла встановити особу його біологічної матері.

Герой історії дізнався, що вона досі жива, їй за 80, але наразі не готова до зустрічі з сином. Виявилося, що жінка народила Саймона, коли була молодою, неодруженою і без підтримки зі сторони родичів.

Коли чоловік намагався поспілкуватися з біологічною матір'ю, то отримав категоричну відому.

"Я хотів би зустрітися з нею. Але, очевидно, поки що — ні. Тож ні", — сказав Протеро про її рішення.

Попри відмову матері, Ноел і троє поколінь великої родини радо прийняли Саймона. Вони навіть знайшли стару світлину жінки, яку вважають його матір’ю. Старші члени сім’ї пригадали, що родичі з Північного Уельсу справді часом приїжджали в гості, але деталі збереглися слабо.

"Мабуть, цілий день треба, щоб обійти всіх. Я отримав кілька відповідей. Хотілося б ще, але день був справді гарним", — говорив про своє возз'єднання з іншими членами родини Саймон Протеро.

Раніше Фокус розповідав, як ДНК-тест розкрив таємницю матері доньки. 33-річна Кетрін Валеріо, яка вважала себе португалкою, несподівано дізналася про своє єгипетське коріння і виявила сім'ю, про існування якої не підозрювала.

Згодом стало відомо, що дві сім'ї дізналися правду до доньок 50 років потому. Чоловік Тоні отримав у подарунок набір для аналізу ДНК і вирішив скористатися ним.