Жартівливий ДНК-тест розкрив таємницю, яку мати зберігала 30 років: дівчина знайшла нову сім'ю

33-річна Кетрін Валеріо, яка вважала себе португалкою, несподівано дізналася про своє єгипетське коріння і виявила сім'ю, про існування якої не підозрювала.

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За словами жінки, вона завжди відчувала, що відрізнялася від членів своєї сім'ї, як зовні, так і внутрішньо. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Коли 33-річна Кетрін Валеріо вирішила пройти ДНК-тест просто заради забави, вона не очікувала, що це назавжди змінить її уявлення про себе і свою сім'ю. Народившись у Франції та вирісши в Люксембурзі, дівчина завжди вважала себе на 100% португалкою — доти, доки 2019 року, у свій день народження, не побачила результати тесту.

Замість очікуваної португальської крові вона виявила: 58,4% єгипетської, 22,9% португальської, 14,1% південноіталійської та 4,6% алжирської ДНК. Ці цифри поставили під сумнів усю її ідентичність, і незабаром вивели на слід секрету, який її мати приховувала три десятиліття.

"Я завжди відчувала, що відрізняюся від сім'ї — зовні та внутрішньо. А ще з п'яти років я була одержима всім, що пов'язано з Єгиптом", — розповіла Валеріо. У TikTok, де вона поділилася своєю історією, відео зібрало понад 1,1 млн переглядів.

Замість очікуваної португальської крові дівчина виявила, що на 58,4% є єгиптянкою Фото: TikTok

Після публікації відео з нею зв'язалася жінка з Абу-Дабі (ОАЕ), яка стверджувала, що вона її двоюрідна сестра і що знає її біологічного батька — єгиптянина Мустафу. Тоді-то Кетрін і дізналася правду: її мати приховувала від неї батьківство понад 30 років.

"Це був не просто секрет. Це була вся моя особистість", — каже вона. Стосунки з матір'ю стали напруженими, але з часом Кетрін спробувала зрозуміти, чим був продиктований її вибір: страхом, культурними відмінностями, обставинами.

На жаль, Мустафа помер до того, як Кетрін дізналася про нього. Але 2022 року вона вперше зустрілася з його братом, своїм дядьком та іншими родичами в Парижі.

"Я була приголомшена, наскільки ми схожі. Це було як у серіалі Netflix: я — католичка, вихована в Європі, раптово опинилася серед нових родичок у хіджабах, з якими відчуваю спорідненість до глибини душі".

Відтоді Валеріо почала краще розуміти себе, своє походження і свої почуття.

"Бачити своє обличчя в обличчях інших — це почуття, яке неможливо передати. Воно зцілює", — додала вона.

Історія Валеріо викликала потужний відгук у TikTok: користувачі ділилися своїми схожими історіями, підтримували жінку і говорили про власні відкриття, зроблені завдяки ДНК-тестам.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету. Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Він подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

Також стало відомо, що реакція батька на перші слова доньки підкорила мережу. Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато". Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйонів переглядів.