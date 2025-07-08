Шуточный ДНК-тест раскрыл тайну, которую мать хранила 30 лет: девушка нашла новую семью

33-летняя Кэтрин Валерио, считавшая себя португалкой, неожиданно узнала о своих египетских корнях и обнаружила семью, о существовании которой не подозревала.

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По словам женщины, она всегда чувствовала, что отличалась от членов своей семьи, как внешне, так и внутренне. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Когда 33-летняя Кэтрин Валерио решила пройти ДНК-тест просто ради забавы, она не ожидала, что это навсегда изменит ее представление о себе и своей семье. Родившись во Франции и выросшая в Люксембурге, девушка всегда считала себя на 100% португалкой — до тех пор, пока в 2019 году, в свой день рождения, не увидела результаты теста.

Вместо ожидаемой португальской крови она обнаружила: 58,4% египетской, 22,9% португальской, 14,1% южноитальянской и 4,6% алжирской ДНК. Эти цифры поставили под сомнение всю ее идентичность, и вскоре вывели на след секрета, который ее мать скрывала три десятилетия.

"Я всегда чувствовала, что отличаюсь от семьи — внешне и внутренне. А еще с пяти лет я была одержима всем, что связано с Египтом", — рассказала Валерио. В TikTok, где она поделилась своей историей, видео собрало более 1,1 млн просмотров.

Вместо ожидаемой португальской крови девушка обнаружила, что на 58,4% является египтянкой Фото: TikTok

После публикации видео с ней связалась женщина из Абу-Даби (ОАЭ), утверждавшая, что она ее двоюродная сестра и что знает ее биологического отца — египтянина Мустафу. Тогда-то Кэтрин и узнала правду: ее мать скрывала от нее отцовство более 30 лет.

"Это был не просто секрет. Это была вся моя личность", — говорит она. Отношения с матерью стали напряженными, но со временем Кэтрин попыталась понять, чем был продиктован ее выбор: страхом, культурными различиями, обстоятельствами.

К сожалению, Мустафа умер до того, как Кэтрин узнала о нем. Но в 2022 году она впервые встретилась с его братом, своим дядей, и другими родственниками в Париже.

"Я была потрясена, насколько мы похожи. Это было как в сериале Netflix: я — католичка, воспитанная в Европе, внезапно оказалась среди новых родственниц в хиджабах, с которыми чувствую родство до глубины души".

С тех пор Валерио начала лучше понимать себя, свое происхождение и свои чувства.

"Видеть свое лицо в лицах других — это чувство, которое невозможно передать. Оно исцеляет", — добавила она.

История Валерио вызвала мощный отклик в TikTok: пользователи делились своими похожими историями, поддерживали женщину и говорили о собственных открытиях, сделанных благодаря ДНК-тестам.

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