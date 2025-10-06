Мама получила письмо из школы и не могла поверить, о чем там просили родителей (фото)

Мама двоих детей из США Джилиан получила письмо от сына, который вернулся из школы, о новой инициативе. Когда она прочитала предложения, то не могла поверить в то, что хотят ввести в учебном заведении.

В письме говорилось о новой идее родительско-учительской организации — так называемый "антифандрейзинг" (Un-Fundraiser), сообщает Newsweek.

В начале сообщения говорилось о том, что это — добровольный сбор средств. Также, как рассказала героиня истории, все желающие могут принять участие в нем вместо или в дополнение к другой деятельности, которую школа проводит в течение учебного года.

На первый взгляд, все выглядело обычно, но дальше начиналось самое интересное — варианты участия в "антифандрейзинге" были довольно нестандартными. Именно это они заставили Джиллиан перечитать письмо дважды.

"Я подумала: не может быть, что это действительно там написано. Например, родителям предлагали внести $15 (619 грн), если они "в этом году не хотят ничего печь или покупать кексы". Те, кто "не желает продавать товары своим друзьям и родственникам по каталогам", могли оплатить $50 (2060 грн)", — вспоминает детали предложений женщина.

Письмо из школы порадовало маму двоих детей Фото: Reddit

Также всем, кто не хотел "бегать, ходить пешком, крутить педали или делать любые другие "веселые" вещи", ему предлагали заплатить $75 (почти 3100 грн). Также можно было сделать любое пожертвование просто за то, что в этом году "не нужно ничего вырезать, покупать, продавать или разносить — только заполнить эту форму".

"Мне показалось, другим это тоже будет интересно. Особенно тем, кто не любит сбор средств, а таких — большинство", — пояснила она, добавив, что идея "антифандрейзинга" для нее стала настоящим облегчением.

Она надеется, что идея приживется и повторится в следующем году. Джиллиан планирует сделать пожертвование и даже готова поддерживать такую инициативу ежегодно.

"У меня несколько детей в разных школах, поэтому это сняло с меня большое бремя. Я в восторге, что не должна теперь готовить для двух благотворительных ярмарок одновременно. Я бы с удовольствием делала вклад таким образом каждый год, если это позволит избежать бесконечных продаж и выпечек", — говорит она.

